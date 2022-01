Darum startet der DAX verhalten ins neue Jahr

Nach einem freundlichen Jahresausklang lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Start in das Handelsjahr 2022 zunächst ruhig angehen. Der DAX eröffnete mit einem Aufschlag von 0,39 Prozent bei 15.947,44 Punkten.Der deutsche Leitindex hatte sich in den letzten Tagen des alten Jahres mit einer Erholungsrally wieder der Marke von 16.000 Punkten genähert. Letztendlich verbuchte der DAX 2021 mit einem Plus von fast 16 Prozent das dritte Gewinnjahr in Folge. Der Börsenexperte Christoph Geyer schließt einen holprigen Jahresstart nicht aus. "Die freundliche Phase vor und zwischen den Feiertagen dürfte mit dieser Intensität kaum weiterlaufen. Dazu waren die Umsätze zu gering und die Versuchung, Gewinne mitzunehmen dürfte zu groß sein." Bestimmendes Thema bleibt erst einmal die Corona-Pandemie. Hier gibt es vorsichtig optimistisches Äußerungen von Experten zur Omikron-Variante des Coronavirus, da diese offenbar etwas weniger schwere Verläufe zu verursachen scheint. Das Risiko für Ungeimpfte bleibt aber hoch. Im Blick bleibt auch die Immobilienkrise in China. Die Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande wurden in Hongkong erneut vom Handel ausgesetzt. Laut Medienberichten ließ der Konzern abermals eine Frist zur Zahlung von Anleihezinsen verstreichen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag