Börsenneuling unter Druck

Kaum eine Woche nach dem Rekord-Börsengang ist der Aufschlag zum Ausgabepreis verschwunden, trotzdem steigt ein weiteres Analysehaus mit Kaufempfehlung ein.

• Der Ausgabepreis lag bei 83 US-Dollar, doch die Aktie gibt nach und fällt unter diesen Wert, was die Euphorie des ersten Handelstags dämpft.

Analysten bleiben nach dem Börsengang überwiegend zuversichtlich

Milliardenzusagen und Wettbewerb gelten als größte Risiken

Ausgabepreis von 83 US-Dollar rückt als Kursmarke in den Fokus

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Die Anthropic-Aktie gibt weiter nach: Heute fällt sie vorbörslich zeitweise um 5,19 Prozent auf 83,09 US-Dollar und damit unter ihren Ausgabepreis. Derweil nahm Canaccord Genuity die Bewertung mit Buy und einem Kursziel von 135 US-Dollar auf. Ob der Rückgang gerechtfertigt ist, hängt daran, wie Anleger Wachstum gegen Verpflichtungen abwägen.

Canaccord sieht 54 Prozent Aufwärtspotenzial

Das Kursziel von 135 US-Dollar entspricht einem Aufschlag von 54 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag von 87,64 US-Dollar. Die Aktie hatte an diesem Tag an der NASDAQ 1,43 Prozent verloren, auf Wochensicht summierte sich das Minus bis dahin auf knapp 10 Prozent.

Canaccord begründet das Votum mit dem Geschäft. Anthropic baue eines der wichtigsten Unternehmensgeschäfte der KI-Ära auf, und das Marktpotenzial übertreffe die klassischen Softwareausgaben deutlich, weil KI Arbeit nicht mehr nur unterstütze, sondern selbst erledige. Das Modell des Hauses zeige einen glaubwürdigen längerfristigen Weg zu attraktiver Profitabilität. Melius und William Blair haben am Tag des Börsengangs mit Buy bei 155 US-Dollar bzw. Outperform eingestuft, Wedbush mit Outperform und 120 US-Dollar. Morningstar bestätigte am Tag des Börsengangs seinen fairen Wert von 92 US-Dollar. Oppenheimer nahm die Bewertung heute mit Buy und einem Kursziel von 150 US-Dollar auf.

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Das Canaccord-Ziel liegt damit zwischen den Zielen anderer Analysehäuser und ist kein Ausreißer. Die Analysten teilen die Sicht auf die Führungsrolle des Unternehmens, doch der Abstand zum fairen Wert von Morningstar zeigt, wie weit die Bewertungen auseinanderliegen.

Warum die Anthropic-Aktie nachgibt

Der Ausgabepreis lag bei 83 US-Dollar. Die Aktie eröffnete vergangenen Donnerstag bei 111,50 US-Dollar, ein Aufschlag von 34 Prozent. Dieser Vorsprung ist inzwischen aufgezehrt, denn der Schlusskurs vom Montag lag nur noch knapp über dem Ausgabepreis.

Schon am Freitag schloss die Aktie unter dem Vortagesschluss, als NVIDIA rund 14 Prozent verlor. Am Montag gab sie erneut nach, obwohl NVIDIA fast 32 Prozent und der NASDAQ Composite über 6 Prozent zulegten. Auslöser dieser KI-Rally war die Rückkehr von Jensen Huang an die NVIDIA-Spitze. Business Insider wertet sie als schlechte Nachricht für Anthropic, weil NVIDIA ein offenes KI-Ökosystem fördere, räumt aber ein, dass ein einzelner Handelstag den Zusammenhang nicht beweise.

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Anthropic-Risiken: Zusagen und Wettbewerb

Das Wachstum ist die Basis der Analystenthese: Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 17 Milliarden US-Dollar, gut 1.100 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Operativ rutschte das Unternehmen in diesem Quartal allerdings mit 567 Millionen US-Dollar in die Verlustzone, vor allem wegen teuer zugekaufter Rechenleistung. Canaccord nennt die Risiken ungewöhnlich groß, vor allem bei den Infrastrukturverpflichtungen und der Dauerhaftigkeit des Wettbewerbsvorsprungs.

Die vertraglichen Zahlungszusagen belaufen sich auf rund 901 Milliarden US-Dollar. Dem standen zum 30. September Barmittel und kurzfristige Anlagen von knapp 132 Milliarden US-Dollar gegenüber, noch vor den Emissionserlösen. Zusammen mit dem Erlös aus dem Börsengang dürften die Mittel die Verpflichtungen nach Einschätzung von Morningstar selbst dann decken, wenn das Wachstum ins Stocken gerät. Der Anleihemarkt ist skeptischer: Wie das Wall Street Journal berichtete, erwarten mehrere große Anleihefondsmanager eine Bonitätsnote im BB-Bereich und damit unterhalb von Investment Grade.

Hinzu kommt das Angebot an Aktien: Laut Börsenprospekt durften bis zu 315 Millionen Aktien aus Insiderbesitz nahezu sofort verkauft werden. Die gestaffelte Freigabe dürfte in den ersten sechs Monaten weitere Papiere auf den Markt bringen, für Gründer und größere Aktionäre laufen die Sperrfristen bis zu einem Jahr. Als Gegengewicht steht Mitte Dezember eine mögliche Aufnahme in den Russell 1000 und den NASDAQ 100 im Raum, die Pflichtkäufe von Indexfonds auslösen dürfte.

Was der Rücksetzer für Anleger bedeutet

Mit dem Rückfall unter den Ausgabepreises ist die Euphorie des ersten Handelstags aus der Aktie gewichen. Das macht den Einstieg deutlich günstiger als zum Erstkurs, löst aber keines der Grundprobleme: Die Infrastrukturzusagen bleiben gewaltig, eine offizielle Bonitätsnote steht aus, und weitere Aktien aus Insiderbesitz können auf den Markt kommen. Die Spanne zwischen dem fairen Wert von Morningstar und den Zielen der Banken zeigt, wie stark jedes Urteil an der Annahme dauerhaft hoher Wachstumsraten hängt. Wer an diese Geschichte glaubt, könnte die Schwäche für eine erste, bewusst kleine Position nutzen und weitere Käufe davon abhängig machen, ob die ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen den operativen Verlust als Ausreißer bestätigen. Vorsichtige Anleger dürften wenig verpassen, wenn sie die Monate der Sperrfrist-Freigaben von der Seitenlinie aus verfolgen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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