Zwischen dem Milliarden-Investment von NVIDIA und der Aufnahme in den S&P 500 geht es für die Lumentum-Aktie am Dienstag weiter aufwärts.

• Lumentum-Aktie steigt nach NVIDIA-Deal weiter

• Strategisch wichtige Position

• Lumentum wird in den S&P 500 aufgenommen



Lumentum-Aktie setzt Aufwärtstrend nach NVIDIA-Deal fort

Der Chiphersteller NVIDIA festigte erst kürzlich seine Dominanz im Bereich der künstlichen Intelligenz durch eine milliardenschwere Investitionsoffensive, von der unter anderem der Optik-Spezialist Lumentum massiv profitiert. Im Zentrum der neuen strategischen Allianz steht eine 2-Milliarden-Dollar-Investition seitens NVIDIA sowie eine langfristige Abnahmeverpflichtung für Laserkomponenten. Lumentum nutzt diese Mittel, um seine Fertigungskapazitäten in den USA durch ein neues Werk massiv auszubauen und die steigende Nachfrage nach energieeffizienter Glasfasertechnologie für KI-Rechenzentren der nächsten Generation zu bedienen.

Diese Partnerschaft löste an den Märkten eine Euphoriewelle aus: Für die Lumentum-Aktie ging es nach der Mitteilung an der US-Techbörse NASDAQ 11,75 Prozent nach oben auf 783,25 US-Dollar.

Neben Lumentum profitierte auch der Wettbewerber Coherent von einem identischen 2-Milliarden-Dollar-Investment, was den branchenweiten Trend zur optischen Vernetzung verdeutlicht. Flankiert wird diese Hardware-Offensive durch eine intensivierte Kooperation mit Deloitte, um die Implementierung physischer KI-Systeme und digitaler Zwillinge in der Industrie zu beschleunigen.

Im heutigen Dienstagshandel geht es weiter aufwärts. Im NASDAQ-Handel verzeichnet die Lumentum-Aktie zeitweise einen Gewinn von 8,30 Prozent auf 693,86 US-Dollar.

Lumentums Schlüsselposition

Lumentum hat sich inzwischen als unverzichtbarer Akteur in der KI-Infrastruktur etabliert, indem es den technologischen Übergang von Kupfer- zu Glasfaserverbindungen anführt. Da herkömmliche Kupferkabel die massiven Bandbreitenanforderungen moderner KI-Rechenzentren nicht mehr bewältigen können, liefern die optischen Komponenten von Lumentum die notwendige Geschwindigkeit und Energieeffizienz. Mit einem Marktanteil von über 50 Prozent bei Hochgeschwindigkeitslasern besetzt das Unternehmen eine strategische Schlüsselposition, wie investing.com erklärt.

Ein zentraler Wachstumstreiber ist neben der Exklusivpartnerschaft mit NVIDIA die Kooperation mit "Big-5 Hyperscalern" (darunter Google, Amazon und Microsoft). Damit ist das Unternehmen tief mit den Branchenführern verzahnt.

Einzug in den S&P 500

Zudem soll Lumentum zum 23. März 2026 in den renommierten S&P 500 aufgenommen werden. Als Spitzenreiter einer Neuausrichtung des Index ersetzt der Spezialist für optische KI-Komponenten, zusammen mit Unternehmen wie Vertiv und Coherent, bisherige Mitglieder aus den Bereichen Software und Healthcare. Diese Umschichtung spiegelt den massiven Bedeutungsgewinn physischer KI-Infrastruktur wider und katapultiert Lumentum endgültig in die erste Liga des globalen Aktienmarktes.

Für Lumentum bedeutet dieser Aufstieg weit mehr als nur Prestige: Die Aufnahme löst eine gigantische, automatisierte Kaufwelle aus. "Rund 24 Billionen Dollar sind an den S&P 500 gebunden, was bedeutet, dass die Indexaufnahme potenziell Milliarden von Dollar an Zwangs-Käufen freisetzen kann", so die Analysten James Seyffart und Wendy Soong von Bloomberg Intelligence laut InvestmentWeek.

