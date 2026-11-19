Börsenpremiere an der NASDAQ

Der Claude-Entwickler wagt unter dem Kürzel ANT den Sprung an die Börse, und schon der erste Handelstag hält eine Besonderheit bereit, die leicht übersehen wird.

• Trotz rasanten Umsatzzuwächsen im Jahr 2026, die im dritten Quartal um über 1.100 Prozent stiegen, verzeichnet das Unternehmen hohe Verluste und massive Verpflichtungen für Rechenleistung, was die zukünftige Profitabilität noch unklar macht.

• Der Börsengang umfasst 980 Millionen Aktien mit einem Emissionsvolumen von rund 81,3 Milliarden US-Dollar, ergänzt durch eine Privatplatzierung von 26 Milliarden US-Dollar mit großen Technologiekonzernen wie NVIDIA, Microsoft und Google.

• Anthropic ist heute erfolgreich an der NASDAQ unter dem Kürzel ANT mit einem Ausgabepreis von 83 US-Dollar pro Aktie gestartet, wobei die Aktie oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70-78 US-Dollar gehandelt wird.

Anthropic ist heute unter dem Kürzel ANT an der NASDAQ in den Handel gestartet

Der Ausgabepreis je Aktie der Klasse A lag bei 83 US-Dollar

Ein Teil der gesperrten Mitarbeiteraktien ist schon ab dem ersten Tag handelbar

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Die Aktie von Anthropic hat heute an der NASDAQ ihren ersten Kurs erhalten: Der erste Kurs lag mit 111,50 US-Dollar um über ein Drittel über dem Ausgabepreis. Der Börsenwert von Anthropic lag damit bei zwei Billionen Dollar. Der Markt belohnt den Börsenneuling damit zum Auftakt mit einem Aufschlag. Zuletzt notiert das Papier bei 100,82 US-Dollar und damit noch 21,05 Prozent im Plus. Der Markt belohnt den Börsenneuling damit zum Auftakt mit einem Aufschlag. Gehandelt werden die Aktien der Klasse A am Nasdaq Global Select Market.

So hat Anthropic den Ausgabepreis festgelegt

Den finalen Preis legten Anthropic und die Konsortialbanken am 18. November fest. In der am 10. November bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Prospektfassung hatte der KI-Entwickler noch eine Spanne von 70 bis 78 US-Dollar genannt, der Ausgabepreis liegt damit oberhalb der ursprünglichen Spanne. Platziert wurden laut Anthropic 980 Millionen Aktien. Das Emissionsvolumen beläuft sich damit auf rund 81,3 Milliarden US-Dollar.

Parallel fließen dem Unternehmen weitere 26 Milliarden US-Dollar aus einer Privatplatzierung zu. Sieben Technologiekonzerne, darunter NVIDIA, Microsoft und die Alphabet-Tochter Google, übernehmen stimmrechtslose Aktien der Klasse N zum Ausgabepreis. Bei dem Aktienverkauf vor Handelsbeginn wurden insgesamt 107,3 Milliarden Dollar erlöst. Damit überholte Anthropic klar den bisherigen Rekordhalter, Elon Musks Weltraum- und KI-Firma SpaceX, die bei ihrem Börsengang im Juni rund 85,7 Milliarden Dollar eingesammelt hatte. Die vollständig verwässerte Bewertung liegt bei rund 1,5 Billionen Dollar.

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Wer hinter Claude steht

Gegründet wurde Anthropic im Jahr 2021 von sieben Mitgründern, an der Spitze stehen heute Dario Amodei als Vorstandschef und Daniela Amodei als Präsidentin. Das Unternehmen aus San Francisco entwickelt die KI-Modellfamilie Claude und vertreibt sie über eine eigene Entwicklerplattform, über Anwendungen wie den Programmierassistenten Claude Code und Claude Cowork sowie über die Cloudplattformen von Amazon, Google und Microsoft. Anders als die meisten Börsenneulinge ist Anthropic als Public Benefit Corporation organisiert: Das Management muss die Interessen der Aktionäre gegen den satzungsmäßigen Zweck abwägen, fortgeschrittene KI verantwortungsvoll zum langfristigen Nutzen der Menschheit zu entwickeln.

Rasantes Wachstum trifft auf gewaltige Verpflichtungen

Wie schnell das Geschäft gewachsen ist, zeigen die Zahlen aus dem Prospekt. In den ersten neun Monaten 2026 setzte Anthropic 33,2 Milliarden US-Dollar um, nach gut 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Allein im dritten Quartal kamen 17,0 Milliarden US-Dollar zusammen, ein Plus von gut 1.100 Prozent zum Vorjahresquartal. Doch operativ rutschte das Unternehmen in diesem Quartal in die Verlustzone: Nach einem operativen Gewinn von 974 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal stand ein Minus von 567 Millionen US-Dollar. Als Hauptgrund nennt Anthropic Rechenleistung für 5 Milliarden US-Dollar, die kurzfristig und deutlich teurer als über Langfristverträge eingekauft werden musste.

Noch größer sind die Dimensionen auf der Kostenseite. Die vertraglichen Zahlungszusagen, fast vollständig für Rechenleistung und Infrastruktur, summieren sich auf rund 901 Milliarden US-Dollar, davon rund 452 Milliarden US-Dollar bis Ende 2030. In den zwölf Monaten nach dem 30. September 2026 werden rund 71 Milliarden US-Dollar fällig. Dem standen zu diesem Stichtag Barmittel und kurzfristige Anlagen von knapp 132 Milliarden US-Dollar gegenüber, vor Zufluss der Emissionserlöse.

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Worauf Anleger der Anthropic-Aktie nach dem Start achten

Wer Aktien der Klasse A kauft, erhält eine Stimme je Aktie, aber wenig Einfluss. Eine Gesellschaft der sieben Gründer hält über eine Sonderaktie 50,1 Prozent der Stimmrechte, zudem bestimmt ein unabhängiger Treuhandrat, der Long-Term Benefit Trust, die Mehrheit des Verwaltungsrats. Für das Angebot an handelbaren Aktien ist die Haltefrist entscheidend: Rund 15,5 Milliarden Aktien einschließlich wandelbarer Papiere unterliegen Sperrfristen von bis zu 180 Tagen, für die Gründer und Aktionäre mit mehr als 0,5 Prozent der Anteile von bis zu 365 Tagen. Davon können jedoch 3,6 Milliarden Aktien vorzeitig frei werden, darunter bis zu 10 Prozent der gesperrten Bestände von Mitarbeitern, Führungskräften und Verwaltungsräten außerhalb des Gründerkreises, und zwar bereits ab dem ersten Handelstag.

Klarheit über die Ertragskraft dürften erst die ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen bringen. Dann muss Anthropic zeigen, ob der operative Verlust aus dem dritten Quartal 2026 ein Ausreißer bleibt oder die teure Rechenleistung die Marge dauerhaft belastet.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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