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Börsenrally

Intel-Aktie mit Mega-Performance: Wie lange geht es noch im Expresstempo nach oben?

23.05.26 11:28 Uhr
Intel überrascht die Börse - jetzt wächst die Fantasie der Anleger an der NASDAQ | finanzen.net

Die Intel-Aktie hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt. Das sorgt für neuen Optimismus unter Anlegern.

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• Intel-Aktie mit massiver Rally in wenigen Wochen
• Fortschritte bei Foundry-Strategie treiben Fantasie der Anleger
• Analysten warnen zunehmend vor Überhitzungsrisiken

Die Aktie des Halbleiterkonzerns Intel hat in den vergangenen Wochen eine außergewöhnlich starke Kursentwicklung hingelegt. Noch vor rund einem Monat notierte das Papier an der NASDAQ im Bereich von 79 US-Dollar, zum Wochenschluss am Freitag ging die Aktie dagegen bei 119,84 US-Dollar aus dem Handel. Der kräftige Kursanstieg zeigt, dass viele Marktteilnehmer die Chancen auf einen nachhaltigen operativen Turnaround inzwischen deutlich höher bewerten als noch zu Jahresbeginn.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Hoffnung, dass Intel seine jahrelangen Probleme bei der Fertigung moderner Chips zunehmend in den Griff bekommt und sich zugleich stärker als strategisch wichtiger Anbieter im KI- und Rechenzentrumsmarkt positionieren kann.

Operative Fortschritte rücken stärker in den Fokus

Für neuen Optimismus sorgen vor allem konkrete Fortschritte bei der Neuaufstellung der Auftragsfertigung Intel Foundry. Das Management verwies zuletzt auf steigende Produktionseffizienz und stabilere Ausbeuten in der Fertigung. Nach Unternehmensangaben bewegen sich die monatlichen Verbesserungen inzwischen im branchenüblichen Bereich von sieben bis acht Prozent.

Besondere Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf den künftigen 14A-Fertigungsprozess, mit dem Intel technologisch wieder näher an führende Wettbewerber heranrücken will. Anders als Konkurrenten wie NVIDIA oder AMD, die ihre Chipproduktion überwiegend an externe Auftragsfertiger auslagern, verfolgt Intel weiterhin das Modell aus eigener Entwicklung und eigener Fertigung.

Gerade im aktuellen geopolitischen Umfeld wird diese Strategie von vielen Investoren wieder positiver bewertet. Hintergrund sind milliardenschwere Förderprogramme in den USA sowie die politischen Bemühungen, die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten im Halbleiterbereich zu reduzieren.

Servergeschäft und PC-Markt liefern zusätzliche Unterstützung

Unterstützung erhält die Kursentwicklung zudem aus den klassischen Kernmärkten des Unternehmens. Im Servergeschäft zieht die Nachfrage nach Rechenzentrumsprozessoren wieder an, was Intel im margenstarken Datacenter-Segment zugutekommt. Parallel dazu zeigt sich auch der weltweite PC-Markt nach der längeren Schwächephase wieder stabiler.

Vor allem die wieder anziehende Nachfrage nach Desktop- und Notebook-Prozessoren sorgt dafür, dass sich die Stimmung gegenüber dem Konzern deutlich verbessert hat. Da Intel in beiden Bereichen weiterhin über hohe Marktanteile verfügt, reagieren Anleger derzeit besonders sensibel auf Anzeichen einer operativen Stabilisierung.

Steigt mit der Rally auch das Risiko einer Überbewertung?

Mit der enormen Kursdynamik wächst allerdings auch die Diskussion über eine mögliche Überhitzung der Aktie. Einige Analysten verweisen inzwischen darauf, dass der Markt die operativen Fortschritte womöglich bereits sehr weit vorweggenommen hat. Teilweise wurden Kursziele angepasst oder vorsichtigere Einstufungen ausgesprochen, nachdem die Bewertung zuletzt deutlich gestiegen war.

Entscheidend dürfte daher werden, ob Intel die hohen Erwartungen in den kommenden Quartalen auch operativ bestätigen kann. Dabei stehen insbesondere die weitere Entwicklung der Produktionseffizienz, der Ausbau des Foundry-Geschäfts sowie die Wettbewerbsfähigkeit der nächsten Chipgenerationen im Mittelpunkt. Bleiben hier Fortschritte sichtbar, könnte die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Sollten sich dagegen erneut Verzögerungen ergeben, dürfte die hohe Bewertung zunehmend schwerer zu rechtfertigen sein.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

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