Wendy’s-Aktie: Übernahmeangebot sorgt für Kurssprung - wie geht es jetzt weiter?

Börsenrückzug voraus?

28.10.26 16:11 Uhr

Ein Großinvestor will die Burgerkette Wendy's von der Börse nehmen, doch das Angebot ist unverbindlich. Stimmt der Verwaltungsrat zu?

• Das operative Geschäft von Wendy's leidet unter Filialschließungen, Wettbewerbsdruck und operativen Herausforderungen, was die Übernahmeabsichten beeinflusst und die Aktie unter Druck setzen könnte.

• Das Angebot liegt über dem aktuellen Kurs, Analysten sind jedoch uneins über den Wert der Aktie, und die Übernahme ist noch nicht verbindlich, da Verhandlungen und Zustimmung des Verwaltungsrats notwendig sind.

• Ein Investor, Nelson Peltz, bietet rund 7,35 US-Dollar pro Aktie für Wendy's, was das Unternehmen auf etwa 1,4 Milliarden US-Dollar bewertet und eine Übernahme aus dem privaten Eigentum anstrebt.

Ein Großinvestor will die Burgerkette von der Börse nehmen

Analystenziele liegen im Schnitt unter dem Gebot

Franchisenehmer und Filialschließungen belasten das Geschäft

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Der Investor Nelson Peltz greift nach Wendy's: Seine Fondsgesellschaft Trian hat dem Verwaltungsrat der Burgerkette ein unverbindliches Angebot vorgelegt. Die Aktie legt daraufhin im NASDAQ-Handel zeitweise um 14,25 Prozent auf 7,02 US-Dollar zu. Ob der Verwaltungsrat verhandelt, ist offen.

Trians Angebot für Wendy's

Wie Trian am Mittwoch in einem bei der SEC eingereichten Brief an den Verwaltungsrat mitteilte, bietet die Gruppe gemeinsam mit Flynn Group, BlueFive Capital und Sixth Street Partners 7,35 US-Dollar je Aktie. Das entspricht laut Trian einer Prämie von rund 20 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag, der bei 6,14 US-Dollar liegt. Das Angebot bewertet das Unternehmen laut Trian mit rund 1,4 Milliarden US-Dollar, vor der Offerte lag der Börsenwert bei 1,17 Milliarden US-Dollar.

Trian hält nach eigenen Angaben rund 16,3 Prozent der Aktien und will sie in die Transaktion einbringen. Finanziert werden soll rein aus Eigenkapital, neue Schulden braucht es laut Trian nicht. Nötig wäre eine Verschmelzung nach Delaware-Recht mit der Mehrheit der ausstehenden Aktien, und Trian erwartet, dass ein Sonderausschuss unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder das Angebot prüft. Der Brief ist allerdings nur eine Interessenbekundung. Die Bieter können Bedingungen ändern oder das Angebot zurückziehen, bindend wird erst ein unterzeichneter Vertrag. Der Aufschlag beruht damit auf einem Vorschlag, nicht auf einer Zusage.

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Warum Nelson Peltz bei Wendy's ansetzt

Nelson Peltz ist langjähriger Investor und ehemaliger Verwaltungsratschef der Kette. Trian begründet den Vorstoß damit, dass Wendy's an einem kritischen Punkt stehe, belastet von Druck auf den US-Konsumenten, anhaltender Rohstoffinflation und härterem Wettbewerb im Burger-Segment. Trian zufolge brauche das Geschäft erhebliche Investitionen für Schuldenabbau und Wende, private Eigentümer lieferten dafür geduldiges Kapital. Laut Reuters äußerte Peltz erstmals 2022 Interesse an einer Übernahme.

Das operative Bild stützt diese Lesart. In den USA wurden im ersten Halbjahr 2026 laut der Telefonkonferenz zu den Zahlen des zweiten Quartals 289 Filialen geschlossen, bei rund 5.700 Standorten insgesamt. Der Franchisenehmer Meritage Hospitality Group beantragte im September 2026 Gläubigerschutz nach Chapter 11, also ein Sanierungsverfahren nach US-Insolvenzrecht. Seit dem 21. Mai 2026 führt Bob Wright als Vorstandschef das Unternehmen und hat deutlich gemacht, dass sich die Kette auf profitablere Standorte konzentrieren muss. Weniger, aber ertragsstärkere Filialen sind damit die erklärte Linie, während Trians Gebot einen Weg abseits der Börse beschreibt.

Was Analysten für die Wendy's-Aktie erwarten

Bei 15 von TipRanks erfassten Analysten liegt das mittlere Kursziel bei 7,07 US-Dollar, die Spanne reicht von 5,50 bis 9,00 US-Dollar. Kaufempfehlungen liegen keine vor, lediglich zwölf Halte- und drei Verkaufsempfehlungen. Das Gebot liegt damit über dem mittleren Kursziel, und die breite Streuung zeigt, wie unterschiedlich die Lage der Kette beurteilt wird.

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Was das Übernahmeangebot für Anleger bedeutet

Für Anleger bleibt die Wendy’s-Aktie vorerst eine Übernahmespekulation. Trian will die Unternehmensprüfung zügig abschließen und Verträge verhandeln - doch erst eine Stellungnahme des Verwaltungsrats oder ein unterzeichneter Vertrag würde zeigen, ob aus der Interessenbekundung ein Geschäft wird. Ob weiteres Kurspotenzial besteht, hängt vor allem davon ab, ob der Verwaltungsrat Verhandlungen aufnimmt und zu welchen Bedingungen ein möglicher Deal zustande kommt. Scheitert der Vorstoß, könnte die Aktie wieder stärker unter Druck geraten, zumal Filialschließungen, operative Probleme und der erwartete Gewinnrückgang das Geschäft belasten. Anleger sollten daher sowohl die weitere Entwicklung der Übernahmegespräche als auch die operative Wende bei Wendy’s im Blick behalten.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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