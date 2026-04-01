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Börsenturbulenzen bescheren Flatexdegiro Rekordgewinn im ersten Quartal

22.04.26 18:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
37,20 EUR -0,32 EUR -0,85%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker flatexDEGIRO hat zu Jahresbeginn vom regen Börsenhandel seiner Kunden profitiert. Die Kapitalmärkte waren geprägt von fortgesetzter Volatilität, ausgelöst durch geopolitische Konflikte und deren Auswirkungen auf globale Wirtschaftsketten, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt nach Börsenschluss mitteilte. Die Zahl der von Flatex registrieren Kundenkonten stieg im Vergleich zu Ende Dezember um 3 Prozent auf knapp 3,6 Millionen. Die durchschnittliche Provision pro Transaktion fiel höher aus, zudem stiegen die Bareinlagen und Anleger nahmen mehr Wertpapierkredite in Anspruch. Im ersten Quartal erzielte Flatex so einen Rekordgewinn.

Der Umsatz von Flatex stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Fünftel auf 174 Millionen Euro, getrieben von gestiegenen Provisionserträge, sowie höheren Zinserträgen. Zugleich stiegen die Kosten weniger stark als der Umsatz, sodass der Gewinn um 28 Prozent auf fast 54 Millionen Euro anschwoll. Die Jahresziele bestätigte Chef Oliver Behrens.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Flatex-Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut ein Prozent zu./lew/he

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Analysen zu flatexDEGIRO AG

DatumRatingAnalyst
14.04.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
09.04.2026flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.04.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026flatexDEGIRO BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.04.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
09.04.2026flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.04.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026flatexDEGIRO BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
16.07.2025flatexDEGIRO HaltenWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2022flatexDEGIRO UnderweightMorgan Stanley

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