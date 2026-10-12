Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX pendelt um Schlusskurs vonFreitag

SDAX-Performance im Blick

12.10.26 15:57 Uhr

Der SDAX zeigt sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Am Montag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,00 Prozent fester bei 18.097,74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 90,126 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,250 Prozent höher bei 18.143,45 Punkten, nach 18.098,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.078,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.157,76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 18.346,58 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.128,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17.124,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,28 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Vincorion (+ 4,04 Prozent auf 18,27 EUR), pbb (+ 3,31 Prozent auf 2,99 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,92 Prozent auf 5,64 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,26 Prozent auf 65,65 EUR) und TeamViewer (+ 1,96 Prozent auf 7,04 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen EVOTEC SE (-7,66 Prozent auf 2,56 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,45 Prozent auf 18,46 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,56 Prozent auf 20,90 EUR), Wacker Neuson SE (-2,43 Prozent auf 22,05 EUR) und Grand City Properties (-2,39 Prozent auf 6,53 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.203.449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,117 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie weist mit 1,59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,60 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net