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Marktbericht

Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: So steht der SDAX am Donnerstagmittag

Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: So steht der SDAX am Donnerstagmittag

Der Handel in Frankfurt verläuft am Donnerstagmittag in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
25.60 EUR -0.05 EUR -0.19 %
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HAMBORNER REIT
4.30 EUR 0.00 EUR -0.12 %
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HelloFresh
2.90 EUR -0.10 EUR -3.2 %
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Jungheinrich AG
24.50 EUR -0.08 EUR -0.33 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
72.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mutares
26.65 EUR 0.05 EUR 0.19 %
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NORMA Group SE
20.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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OHB SE
240.50 EUR 10.50 EUR 4.57 %
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PATRIZIA SE
7.38 EUR 0.13 EUR 1.79 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
63.60 EUR 2.30 EUR 3.75 %
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Stabilus SE
16.52 EUR -0.40 EUR -2.36 %
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Ströer SE & Co. KGaA
39.86 EUR 0.14 EUR 0.35 %
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Südzucker AG (Suedzucker AG)
12.26 EUR 0.26 EUR 2.17 %
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TeamViewer
6.87 EUR 0.23 EUR 3.46 %
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tonies
12.18 EUR -0.26 EUR -2.09 %
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Indizes
SDAX
18,563.21 EUR 29.17 EUR 0.16 %
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Um 12:08 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent auf 18.533,20 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 93,947 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,163 Prozent auf 18.564,31 Punkte an der Kurstafel, nach 18.534,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18.564,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.450,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,698 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 18.283,65 Punkten auf. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 18.517,30 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 17.015,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,78 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 3,15 Prozent auf 6,88 EUR), Energiekontor (+ 2,89 Prozent auf 26,70 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,50 Prozent auf 63,60 EUR), Südzucker (+ 1,99 Prozent auf 12,28 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,75 Prozent auf 7,54 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Ströer SE (-3,08 Prozent auf 39,02 EUR), Stabilus SE (-2,24 Prozent auf 16,60 EUR), NORMA Group SE (-1,47 Prozent auf 20,15 EUR), tonies (-1,46 Prozent auf 12,12 EUR) und Jungheinrich (-1,30 Prozent auf 24,30 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 344.181 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,247 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
30.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank

Information

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