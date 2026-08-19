Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: So steht der SDAX am Donnerstagmittag

Marktbericht

20.08.26 12:25 Uhr

Der Handel in Frankfurt verläuft am Donnerstagmittag in ruhigen Bahnen.

Um 12:08 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent auf 18.533,20 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 93,947 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,163 Prozent auf 18.564,31 Punkte an der Kurstafel, nach 18.534,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18.564,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.450,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,698 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 18.283,65 Punkten auf. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 18.517,30 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 17.015,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,78 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 3,15 Prozent auf 6,88 EUR), Energiekontor (+ 2,89 Prozent auf 26,70 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,50 Prozent auf 63,60 EUR), Südzucker (+ 1,99 Prozent auf 12,28 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,75 Prozent auf 7,54 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Ströer SE (-3,08 Prozent auf 39,02 EUR), Stabilus SE (-2,24 Prozent auf 16,60 EUR), NORMA Group SE (-1,47 Prozent auf 20,15 EUR), tonies (-1,46 Prozent auf 12,12 EUR) und Jungheinrich (-1,30 Prozent auf 24,30 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 344.181 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,247 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net