Börsianer in Habachtstellung: Euro STOXX 50 am Freitagmittag ohne Schwung

Euro STOXX 50 im Blick

Am Freitag agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 6.323,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,434 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.321,31 Zählern und damit 0,031 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.323,27 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.337,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.313,16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.851,16 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Stand von 5.613,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.197,03 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,08 Prozent zu. Bei 6.337,22 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 1.209,00 EUR), Eni (+ 2,20 Prozent auf 21,61 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 61,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,97 Prozent auf 45,48 EUR) und Infineon (+ 1,35 Prozent auf 83,12 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-4,04 Prozent auf 80,70 EUR), adidas (-1,60 Prozent auf 175,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,71 Prozent auf 26,72 EUR), Airbus SE (-0,40 Prozent auf 191,02 EUR) und Siemens (-0,20 Prozent auf 276,25 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3.026.881 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 638,406 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net