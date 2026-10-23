Börsianer in Habachtstellung: NASDAQ 100 stagniert zum Handelsende

Kursentwicklung im Fokus

23.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich kaum verändert.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 am Freitag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 28.957,53 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,383 Prozent auf 28.847,82 Punkte an der Kurstafel, nach 28.958,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29.161,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28.825,72 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 1,97 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 23.09.2026, mit 30.470,29 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28.454,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25.097,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,88 Prozent nach oben. Bei 31.361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 8,25 Prozent auf 257,57 USD), Palo Alto Networks (+ 7,22 Prozent auf 380,55 USD), Datadog A (+ 4,62 Prozent auf 269,65 USD), Diamondback Energy (+ 4,37 Prozent auf 205,75 USD) und Baker Hughes (+ 4,18 Prozent auf 55,86 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil T-Mobile US (-7,71 Prozent auf 146,54 USD), Old Dominion Freight Line (-3,79 Prozent auf 182,70 USD), DoorDash (-3,53 Prozent auf 179,38 USD), Booking (-3,27 Prozent auf 155,83 USD) und Intuit (-3,24 Prozent auf 343,39 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 24.178.176 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,89 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net