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Index-Bewegung

Börsianer warten auf Impulse: ATX beginnt den Dienstagshandel wenig verändert

Börsianer warten auf Impulse: ATX beginnt den Dienstagshandel wenig verändert

Der ATX beendete den Handelstag stabil.

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AT & S (AT&S)
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Indizes
ATX
6,905.58 EUR 0.22 EUR 0 %
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Am Dienstag schloss der ATX den Handel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 6.905,58 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 193,102 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent schwächer bei 6.904,78 Punkten in den Handel, nach 6.905,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6.812,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.907,41 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 6.652,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der ATX mit 6.005,89 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4.646,82 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 29,03 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.910,60 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 2,75 Prozent auf 65,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,11 Prozent auf 101,40 EUR), Verbund (+ 1,92 Prozent auf 61,00 EUR), EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR) und DO (+ 1,48 Prozent auf 205,50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-4,68 Prozent auf 167,20 EUR), Vienna Insurance (-3,37 Prozent auf 71,70 EUR), voestalpine (-1,87 Prozent auf 46,24 EUR), Erste Group Bank (-0,80 Prozent auf 123,60 EUR) und UNIQA Insurance (-0,76 Prozent auf 18,32 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 350.259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 48,129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,66 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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