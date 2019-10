IPO: SoftwareOne startet an Züricher Börse

Der Ausgabepreis für die Aktien wurde mit 18 Franken (16,33 Euro) angesetzt, wie das Unternehmen am Freitag in Zürich mitteilte. Dies entspreche einer Marktkapitalisierung des Unternehmens von 2,8 Milliarden Franken.

Mit dem Börsengang ziehen sich die beiden wichtigsten Investoren KKR und Peruni Holding teilweise aus dem Unternehmen zurück. Deren Aktien und die weiterer Altaktionäre machen laut Mitteilung das gesamte Volumen des Börsengangs von 38,5 Millionen Aktien aus.

Eine Kapitalerhöhung wird es in diesem Zuge nicht geben. Dem Unternehmen selbst fließt aus dem Börsengang kein frisches Geld zu. Nehmen die beiden Investoren ihre Mehrzuteilungsoption wahr, so hielte KKR im Anschluss noch 14,4 Prozent und Peruni noch 6,7 Prozent an SoftwareONE. Die Unternehmensgründer behalten ihre Anteile von rund 31 Prozent.

Geschäftsleitung und Aufsichtsrat hätten sich zu einer Sperrfrist von zwölf Monaten, die restlichen Aktionäre von sechs Monaten verpflichtet. Diese Frist gelte ab dem ersten Handelstag. Damit wird der Streubesitz zunächst maximal 28 Prozent betragen./ssc/stw/mis

ZÜRICH (dpa-AFX)

