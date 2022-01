GEA-Aktien trotzen schwachem Markt

Aktien in diesem Artikel GEA 47,69 EUR

Dank eines positiven Analystenkommentars notieren die Papiere des Maschinen- und Anlagenbauers auf der Handelsplattform XETRA 0,86 Prozent fester bei 47,83 Euro. Die Bank of America (BofA) hatte die Anteilsscheine zum Kauf empfohlen und das Kursziel von 43 auf 55 Euro erhöht.

Seit dem Corona-Tief im März 2020 bei 13,16 Euro haben die GEA-Aktien auf Xetra bis dato rund 260 Prozent gewonnen. Das Rekordhoch bei gut 50 Euro aus dem Jahr 2016 liegt in greifbarer Nähe. GEA hatte im November zum fünften Mal in Folge in einem Quartal mehr Aufträge vermeldet. Treiber waren das Geschäft rund um Ventile und Pumpen sowie die Verarbeitung und Abfüllung von Flüssigkeiten.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

