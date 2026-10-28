Siemens Energy-Aktie nach dem Rückschlag: BofA bleibt bullish - wie viel Pessimismus steckt im Kurs?

BofA sieht Überreaktion

28.10.26 10:03 Uhr

Die Bank of America sieht im Kursrückgang der Siemens Energy-Aktie übertriebene Sorgen, doch Rechenzentren und die Preisdisziplin der Lieferkette lassen Fragen offen.

• Die kommenden Quartalszahlen und die Präsentation der neuen Mittelfristziele am 11. November werden entscheidend sein, um die operative Stärke zu bestätigen und die Attraktivität des aktuellen Kursniveaus für Investoren zu bewerten.

• Siemens Energy profitiert von der zunehmenden Nachfrage nach Strom, vor allem in den USA, und die Windkraftsparte hat erstmals wieder Gewinne erzielt; dennoch gibt es Unsicherheiten durch mögliche Verzögerungen bei Großprojekten und schwächeren Auftragseingang.

• Die Bank of America bleibt bei ihrer Kaufempfehlung für Siemens Energy, sieht den jüngsten Kursrückgang als Überreaktion und bewertet die langfristigen Wachstumsaussichten positiv, insbesondere durch den steigenden Bedarf an Strom und die Erholung der Windkraftsparte.

Bank of America hält trotz Abverkauf der Siemens Energy-Aktie an ihrer Buy-Einstufung fest

Windkraftsparte schreibt erstmals seit Jahren wieder Gewinn

Jahreszahlen und neue Mittelfristziele stehen als Nächstes an

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Die Bank of America stuft die Siemens Energy-Aktie weiterhin mit Buy ein und hält den Kursrückgang für überzogen. Wie investing.com berichtet, spiegelt die Bewertung nach Einschätzung der Bank übermäßig pessimistische Annahmen zur Nachfrage aus dem Rechenzentrumssektor wider.

Nach dem Kursrutsch der vergangenen Woche erholte sich die Siemens Energy-Aktie zuletzt wieder. Auch am Mittwoch geht es weiter bergauf: Zeitweise gewinnt das Papier via XETRA 1,43 Prozent auf 130,4200 Euro.

BofA sieht bei Siemens Energy-Aktie überzogene Abwärtsszenarien

Die Bank of America stuft neben Siemens Energy auch Prysmian und Schneider Electric weiterhin mit Buy ein, wie am Mittwoch laut investing.com bekannt wurde. Nach Einschätzung der Bank preisen die Kurse der drei Konzerne drastische Abwärtsszenarien ein, obwohl operative Entwicklung und Nachfragefundamentaldaten solide sind.

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Die Perspektiven für Siemens Energy verbessern sich nicht zuletzt durch den steigenden Elektrizitätsbedarf, der sich zunehmend auf weitere Marktsegmente neben Rechenzentren erstreckt, heißt es gemäß investing.com. Wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigen würden, bleibe die weltweite Nachfrage nach Strom hoch. Besonders der US-Markt entwickle sich dabei zu einem wichtigen Wachstumsmotor für das Neugeschäft. Auch operativ gibt es Fortschritte: Die Windkraftsparte schaffte nach einer längeren Verlustphase erstmals wieder den Sprung in die Gewinnzone auf Quartalsbasis. Darüber hinaus erwartet das Management bei den Gewinnmargen eine Entwicklung im oberen Bereich der bislang kommunizierten Zielkorridore. Die Bank of America sieht deshalb im jüngsten Rückgang des Aktienkurses eine Überreaktion des Marktes. Aus ihrer Sicht werden die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten unterschätzt, weil Anleger die Nachfrageentwicklung rund um Rechenzentren zu skeptisch beurteilen, berichtet investing.com weiter. Entsprechend hält die US-Bank an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie fest.

Der jüngste Rückgang der Siemens Energy-Aktie hatte einen konkreten Auslöser. Bereits vergangene Woche gerieten Profiteure des Rechenzentrumsausbaus breit unter Druck, auch ABB fiel trotz gemeldeter Rekordaufträge deutlich. Barclays-Analyst George Featherstone sieht laut dpa-AFX in einer Studie hohe Risiken für Energiedienstleister, darunter Siemens Energy, Siemens, ABB und Schneider Electric. Die Lieferkette müsse sich demnach von ihrer vermeintlich unbegrenzten Fähigkeit verabschieden, Preise zu erhöhen und Margen auszuweiten.

Damit stehen zwei Lesarten nebeneinander: Die Bank of America erkennt Übertreibung im Kurs, Barclays sieht die Spielräume der Lieferkette enger werden.

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Siemens Energy sieht Rechenzentren als Zusatztreiber

Rechenzentren sind zwar nicht das Fundament des Siemens-Energy-Ausblicks, haben sich aber zu einem wichtigen Stimmungstreiber für die Aktie entwickelt. Anleger bewerten den Konzern zunehmend auch danach, wie stark er vom Ausbau von KI-Infrastruktur und Stromnetzen profitieren kann. Wenn Zweifel an diesem Wachstumsmarkt aufkommen, trifft das daher auch Siemens Energy – selbst wenn das Kerngeschäft mit Gasturbinen und Netzen unabhängig davon robust bleibt.

Im Pre-Close-Call am 30. September sagte Head of IR Tobias Hang, Rechenzentren seien ein wichtiger zusätzlicher Treiber, aber nicht das Fundament des Ausblicks. Stornierungen oder Verzögerungen bei Rechenzentrumsprojekten oder Slot-Reservierungen habe das Unternehmen nicht gesehen. Hang zufolge liegen die Kundenzusagen inklusive Reservierungen bei Gasturbinen bei 95 Gigawatt, rund 40 Gigawatt davon sind fest bestellt.

Dämpfer hat das Management selbst angekündigt. Der Auftragseingang im Gasgeschäft soll im vierten Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 unter den außergewöhnlich starken ersten drei liegen, was das Unternehmen mit Projektphasing und nicht mit einem veränderten Markt erklärt. Im Netzgeschäft fällt ein HVDC-Großprojekt aus, im Windgeschäft verschieben sich Offshore-Entscheidungen ins Geschäftsjahr 2027. Unter den neun von TipRanks erfassten Analysten stufen acht mit Buy und einer mit Hold ein, das mittlere Kursziel liegt bei 212,14 Euro.

Der nächste Prüfstein ist der 11. November: Dann legt Siemens Energy die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr vor. Dazu kommen der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027, neue Ziele für 2030 und ein aktualisierter Kapitalallokationsrahmen. Dort dürfte sich zeigen, ob Gasaufträge und Margen so tragen, wie es die Bank of America unterstellt.

Sollten Anleger jetzt bei Siemens Energy einsteigen?

Für Anleger stellt sich die Frage, ob der jüngste Kursrückgang eine günstige Einstiegsgelegenheit eröffnet oder ob weitere Rückschläge drohen. Die Kaufempfehlung der Bank of America und die Fortschritte im Windgeschäft sprechen für die Aktie. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen: Ein schwächerer Auftragseingang zum Jahresende und zunehmender Preisdruck könnten die Erwartungen belasten. Entscheidend wird daher, ob Siemens Energy bei der anstehenden Jahresbilanz die operative Stärke bestätigt und mit den neuen Mittelfristzielen weiteres Wachstum untermauert. Die Zahlenvorlage dürfte wichtige Hinweise darauf liefern, ob das aktuelle Kursniveau eine attraktive Einstiegschance bietet oder die Unsicherheit vorerst anhält.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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