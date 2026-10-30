Apple-Aktie vor Zahlen unter Druck: BofA streicht Tech-Riesen von Favoritenliste - Warnsignal für Anleger?

BofA sortiert aus

30.10.26 14:24 Uhr

Die Bank of America nimmt Apple aus ihrer Auswahlliste, doch die Kaufeinstufung bleibt: Was heißt der Schritt vor den anstehenden Quartalszahlen?

• Die kommenden Quartalszahlen am 2. November werden entscheidend sein, um den Einfluss von Lieferengpässen und Speicherkosten auf Apples Geschäft zu beurteilen, mit Blick auf das Weihnachtsquartal und die zukünftige Priorisierung durch die Bank of America.

• Analysten sind gemischt: Während einige wie Wamsi Mohan ein Kursziel von 370 US-Dollar setzen, senkten andere wie Loop Capital Markets und MoffettNathanson ihre Kursziele aufgrund von Lieferengpässen und sinkenden Verkaufszahlen.

• Apple wurde von der Bank of America aus der U.S. 1 List gestrichen, behält aber weiterhin die Kaufeinstufung bei, was die Bewertung des Ratings nicht ändert.

Apple verliert einen Listenplatz, behält aber die Kaufeinstufung der BofA

Ausscheiden aus der Auswahlliste ist keine Herabstufung des Ratings

Vor den Quartalszahlen rücken Lieferengpässe und Speicherkosten in den Blick

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Die Bank of America hat die Apple-Aktie am Freitag von ihrer U.S. 1 List gestrichen, wie investing.com berichtet. Die Aktie gibt vorbörslich an der NASDAQ zeitweise um 0,93 Prozent auf 345,66 US-Dollar ab.

Apple-Aktie: Liste geändert, Rating nicht

Die U.S. 1 List fasst die aussichtsreichsten Anlageideen der Bank of America zusammen und soll auf lange Sicht eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen. Ihre Titel stammen aus dem Kreis der in den USA notierten Aktien mit Kaufeinstufung, die von den fundamentalen Analysten von BofA Global Research beobachtet werden. Auch American Depositary Receipts, also in den USA gehandelte Hinterlegungsscheine ausländischer Aktien, zählen dazu.

Apple behält die Kaufeinstufung, wie die Bank of America gemäß investing.com mitteilte. Dasselbe gilt für C.H. Robinson Worldwide, das die Bank ebenfalls aus der Liste genommen hat. Wamsi Mohan von Bank of America Securities führt für Apple ein Kursziel von 370 US-Dollar. Da die Liste eine Auswahl aus Titeln mit Kaufeinstufung ist, verschiebt das Ausscheiden die Priorisierung im Haus, nicht das Urteil über die Aktie.

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Analystenbild bleibt gemischt

Auch außerhalb der Bank of America ist das Bild nicht einhellig. Gemäß TipRanks lautet der Konsens von 29 Analysten Buy, 14 davon vergeben diese Einstufung. 11 Analysten stufen mit Hold ein, 4 mit Sell. Das mittlere Kursziel beträgt 338,28 US-Dollar bei einer Spanne von 245 bis 400 US-Dollar, und das Ziel der Bank liegt darüber. Yorkville Ives & Co nennt mit Daniel Ives bei Buy in einer Studie von Anfang Oktober das obere Ende der Spanne.

Loop Capital Markets hat die Aktie zuletzt von Buy auf Hold gesenkt und das Kursziel auf 330 US-Dollar gesetzt. Als Gründe nennt das Haus die Streichung von rund 13 Millionen iPhone-Auslieferungen im zweiten Halbjahr, schwächere Pro-Verkäufe, sinkende Durchschnittspreise und Speicherkosten. MoffettNathanson senkte mit Craig Moffett das Kursziel bei Hold von 304 auf 283 US-Dollar.

Quartalszahlen als nächster Prüfstein

Apple legt am 2. November die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vor. Für das Septemberquartal stellte der Konzern im Juli 2026 ein Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent in Aussicht, nach 16 Prozent im Juniquartal. Zugleich warnte Apple vor deutlich zunehmenden Lieferengpässen bei iPhone, Mac und iPad. Das Quartal enthält nur gut eine Woche Verkauf der neuen Pro-Modelle, die Apple am 18. September herausbrachte.

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Laut Omdia sanken die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im dritten Quartal 2026 um 20 Prozent, Apple lieferte mit 56,5 Millionen iPhones genauso viele aus wie ein Jahr zuvor. Der Marktanteil stieg von 18 auf 22 Prozent. Morgan Stanley erwartet für das Dezemberquartal nur niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum.

Der nächste Beobachtungspunkt ist die Zahlenvorlage am 2. November. Dann zeigt sich, wie Apple die Lieferengpässe und Speicherkosten einordnet und welchen Ausblick der Konzern für das Weihnachtsquartal gibt. Ob die Bank of America Apple später wieder in ihre Prioritätenliste aufnimmt, hängt von ihrer eigenen Einschätzung ab.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.