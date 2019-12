BOJ-Vizegouverneur sieht Handelsstreit als Risikio - Zinslockerungen möglich

Okayama (Reuters) - Die Bank of Japan (BOJ) will sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Handelsstreits zwischen der USA und China konzentrieren.

"Derzeit ist die BOJ der Ansicht, dass Abwärtsrisiken für die Wirtschaftstätigkeit und die Preise, vor allem in Bezug auf globale Entwicklungen, die größte Aufmerksamkeit erfordern", sagte BOJ-Vize Masayoshi Amamiya in einer Rede im westjapanischen Okayama am Donnerstag. Die Unsicherheit über die Handelsgespräche und die schwache globale Nachfrage trübe die Aussichten, gab Amamiya bekannt und betonte, dass die BOJ nicht zögern werde, zusätzliche Zinslockerungen zu verabschieden.

Die BOJ hielt ihre Geldpolitik im Oktober stabil, änderte dennoch Ende Oktober ihren Ausblick, um ihre Bereitschaft deutlicher zu machen, die Zinsen bei Bedarf weiter zu senken. Damit trug die Notenbank Sorgen Rechnung, dass die weltwirtschaftlichen Risiken die Konjunktur in dem Fernostland abwürgen könnten.