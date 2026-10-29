DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,63 -0,6%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 71.857 -1,3%Euro 1,1178 +0,2%Öl 116,0 +0,6%Gold 4.025 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bolsonaro stößt nach Ausreise auf Kritik im eigenen Lager

MIAMI/BRASÍLIA (dpa-AFX) - Nach seiner Ausreise in die USA stößt Brasiliens unterlegener Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro mit seinen unbelegten Wahlbetrugsvorwürfen auf Kritik im eigenen politischen Lager. "Niemand hat den Brief gebilligt. (...) Wir wollen das Land voranbringen", sagte der Vorsitzende seiner rechten Partei PL, Valdemar Costa Neto. Nicht einmal sein Vater, der wegen eines versuchten Putsches zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilte Ex-Präsident Jair Bolsonaro, habe von der Ausreise seines Sohnes gewusst, sagte Costa Neto nach einem Besuch beim ehemaligen Staatschef.

Werbung

Bolsonaro hatte nach seiner Wahl-Niederlage gegen Präsident Luiz Inácio Lula da Silva einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er die Wahl als "abscheulichen Wahlbetrug" bezeichnete und sich zunächst zum "wahren" und "gewählten Präsidenten" des größten und wirtschaftsstärksten Landes in Lateinamerika erklärte. Später änderte er die Formulierung in "Anführer" Brasiliens, hielt aber an seinen Vorwürfen fest. Belege für Wahlbetrug legte er nicht vor. Die Wahlbehörde bestätigte Lulas Sieg mit 51,8 Prozent der Stimmen gegen 48,2 Prozent für Bolsonaro.

Bolsonaros früherer Wahlkampfkoordinator Rogério Marinho wies die Betrugsvorwürfe zurück. "Die PL kann diese Behauptung nicht aufstellen, und ich kann sie ebenfalls nicht aufstellen, denn es gibt keine Beweise dafür", sagte er. Zugleich bezeichnete er Bolsonaro weiterhin als eine der wichtigsten Figuren der brasilianischen Rechten.

Tarcísio de Freitas, der Gouverneur von Sao Paulo und ein wichtiger Verbündeter Bolsonaros, forderte, das Wahlergebnis zu respektieren. "Ich verstehe Flávios Gefühle, ich verstehe seine Empörung und seine Entrüstung, und diese Gefühle teilen auch viele Brasilianer. Aber wir müssen das Wahlergebnis respektieren und nach vorne schauen", sagte er.

Werbung

Trotz gerichtlichen Verbots in die USA ausgereist

Trotz eines Verbots der Justiz im Rahmen von Ermittlungen wegen Geldwäsche ist Bolsonaro nach der Wahl heimlich nach Miami ausgereist. Er überquerte mit seiner Familie am Dienstagabend die Grenze nach Argentinien, nutzte dort laut Medien seinen italienischen Reisepass, den er neben dem brasilianischen besitzt, und flog anschließend über Ecuador nach Miami. In Argentinien erstattete die Abgeordnete Marcela Pagano daraufhin Anzeige gegen Präsident Javier Milei und beantragte Ermittlungen wegen Pflichtverletzung von Amtsträgern. Die Regierung wies die Vorwürfe zurück: Bolsonaro sei mit ordnungsgemäßen Papieren ein- und wieder ausgereist, sagte Kabinettschef Diego Santilli.

Zuvor war Bolsonaro einer Anordnung des Obersten Gerichts in Brasilien nicht nachgekommen, seine Reisepässe binnen 24 Stunden abzugeben. Bolsonaro weist ein Fehlverhalten zurück und spricht von politischer Verfolgung./ppz/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.