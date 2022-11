Bolsonaros Kabinett will Regierungsübergabe in Brasilien einleiten

Brasilia (Reuters) - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme seit der Wahl am Sonntag vermieden, seine Niederlage einzuräumen.

Allerdings erklärte Kabinettschef Ciro Nogueira am Dienstag nach der kurzen Ansprache des Präsidenten, die Übergabe der Regierungsgeschäfte an den Wahlsieger Luiz Inacio Lula da Silva werde eingeleitet. Zuvor hatte der Rechtspopulist Bolsonaro versichert, sich an die Verfassung halten zu wollen und sich bei seinen Wählern bedankt.

Bolsonaro war Lula da Silva knapp unterlegen. Bislang hatte er sich in Schweigen gehüllt, was Spekulationen schürte, dass er das Ergebnis nicht anerkennen könnte.

