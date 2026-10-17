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Bombay Super Hybrid Seeds legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bombay Super Hybrid Seeds Ltd Registered Shs
95.00 -5.93 -5.88 %
Charts | News | Analysen

Bombay Super Hybrid Seeds gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bombay Super Hybrid Seeds ein EPS von 0,240 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 858,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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