Bombay Super Hybrid Seeds legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Bombay Super Hybrid Seeds gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bombay Super Hybrid Seeds ein EPS von 0,240 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 858,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bombay Super Hybrid Seeds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bombay Super Hybrid Seeds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen