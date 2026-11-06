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Bombendrohungen: Spanien sieht hybriden Angriff auf Europa

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Außenminister José Manuel Albares zeigt sich sicher, dass es sich bei den zahlreichen Bombendrohungen gegen Flugzeuge um einen Angriff autokratischer Kräfte auf Europas Demokratie handelt. "Es ist klar, dass das kein Zufall ist", sagte er im TV-Sender RTVE und sprach von einem "Versuch hybrider Aggression und psychologischer Kriegsführung". Er nannte keine Ländernamen, aber in der Regel verweisen westliche Sicherheitskreise bei derartigen Vorwürfen auf Russland, den Iran, Nordkorea oder auch China.

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Auch die Hackerangriffe auf digitale Plattformen oder die Kühlanlagen von Supermärkten passen nach Worten von Albares in dieses Muster. "Es gibt Akteure auf der Welt, die auf diese Weise handeln, um Europa zu schwächen", betonte er. Europa sei ein Projekt der Hoffnung und stehe für die Verbindung von Demokratie, Toleranz, Wirtschaftswachstum, Umverteilung und sozialer Gerechtigkeit. "Das beunruhigt diejenigen, die zum Recht des Stärkeren zurückkehren wollen", warnte der Chefdiplomat.

Zugleich räumte Albares ein, es werde sicher noch einige Zeit dauern, bis es Klarheit gebe, wer hinter den Aktionen stecke. "Aber wir werden es herausbekommen", gab sich der Minister zuversichtlich./ro/DP/mis

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