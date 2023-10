Bond-King Bill Gross blickt mit Sorge auf die Entwicklungen am Anleihenmarkt. Der PIMCO-Gründer geht davon aus, dass die Renditen weiter steigen könnten - was wiederum weitere Turbulenzen am Aktienmarkt mit sich bringen dürfte.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel