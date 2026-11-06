DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.581 +1,1%Bitcoin 67.998 +0,6%Euro 1,1147 -0,6%Öl 97,7 -0,6%Gold 4.059 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Bonita Grupp: Warum Trigema in Deutschland bleiben soll

PFORZHEIM/BURLADINGEN (dpa-AFX) - Das Textilunternehmen Trigema soll nach den Worten von Co-Chefin Bonita Grupp auch deshalb weiterhin in Deutschland produzieren, um Fortschritt hier zu gestalten. "Wenn man sich im Textilbereich weiterentwickeln möchte, etwa neue Stoffe und Produktionsverfahren entwickeln will, dann macht man das dort, wo die Produkte hergestellt werden", sagte die 37-Jährige der "Pforzheimer Zeitung" (Samstag). "Sonst würden wir das Know-how verschenken. Wenn wir alles nur noch im Ausland produzieren, können wir uns in diesen Bereichen auch nicht weiterentwickeln."

Werbung

Grupp hatte vor einigen Jahren mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior die Führung des Familienunternehmens aus Burladingen (Zollernalbkreis) übernommen. Ihr Vater Wolfgang Grupp habe immer gesagt, es müsse möglich sein, hier am Standort zu produzieren, sagte Bonita Grupp der Zeitung. "Diese Haltung wurde ein Stück weit belächelt. Aber das Durchhalten - es ist jeden Tag intensiv - hat gezeigt, dass es von Vorteil ist, an gewissen Industrien festzuhalten." Man sei nicht zu sehr abhängig von den Krisen dieser Welt.

Grupp hält Einsatz von Robotern für denkbar

Auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz sollen etwa Energieverbrauch und Produktion effizienter gesteuert werden, um weiterhin in Deutschland produzieren zu können. Zudem arbeite Trigema mit einem Start-up aus Österreich zusammen, um Nähprozesse weiterzuentwickeln. Den Einsatz von Robotern hält sie in Zukunft für denkbar. Allerdings seien menschliche Hände bei der Verarbeitung elastischer Stoffe bislang deutlich flexibler.

"Uns geht es bei der Automatisierung nicht darum, teure Arbeitskräfte zu ersetzen, sondern darum, Arbeitskräfte zu ersetzen, die wir gar nicht mehr finden", sagte Grupp. Auf die Frage, was passieren müsste, damit Trigema nicht mehr ausschließlich in Deutschland produziert, ob es eine Schmerzgrenze gebe, antwortete sie: "Wir hoffen, dass die Schmerzgrenze nicht kommt."/kre/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.