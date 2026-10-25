Moody's gibt Entwarnung auf Zeit: Greift Frankreichs Krise auf die Märkte über?

Bonität bestätgt

25.10.26 08:35 Uhr

Moody's bestätigt Frankreichs Bonitätsnote. Risikoaufschläge und politische Konflikte erhöhen den Druck auf Paris - mit möglichen Folgen für den Euro und Europas Aktienmärkte.

• Die europäischen Währungsmärkte, insbesondere der Euro, sind unter Druck, wobei die EZB-Sitzung am 29. Oktober als entscheidender Moment für die weitere Entwicklung gilt.

• Der französische Anleihemarkt zeigt hohen Risikoaufschlag und steigende Renditen, während die Aktienmärkte durch die politischen Spannungen belastet werden, was Unsicherheit für Investoren bedeutet.

• Moody's hält Frankreichs Bonität bei Aa3 mit negativem Ausblick, setzt jedoch Bedingungen für eine mögliche Herabstufung, was auf politische Unsicherheiten und Haushaltsprobleme hinweist.

Moody's belässt Frankreichs Bonität bei Aa3 mit negativem Ausblick

Der Risikoaufschlag auf französische Anleihen ist so hoch wie seit 2011 nicht

Der Euro gerät vor allem über den Anleihemarkt unter Druck

Werbung

Frankreich entgeht einer Herabstufung, doch die Ruhe an den Märkten steht auf wackligen Beinen. Moody's beließ die Bonitätsnote des Landes am Freitag nach US-Börsenschluss bei Aa3 und hielt am negativen Ausblick fest, obwohl der Anleihemarkt eine Herabstufung eingepreist hatte. Am Samstag gingen in Frankreich erneut Hunderttausende auf die Straße, begleitet von einem Großaufgebot der Polizei. Für Anleger bleibt damit offen, ob die Proteste nur den Haushalt 2027 gefährden oder auch den Euro und andere Länder der Währungsunion erfassen.

Von Schulprotesten zur landesweiten Bewegung

Begonnen hat die Welle Ende September 2026 mit Schülerprotesten gegen schlecht ausgestattete Schulen. Daraus wurden Massendemonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten, die am Wochenende des 17. Oktober in Plünderungen und Krawalle umschlugen. Die Regierung lehnt zusätzliche Mittel für die Schulen ebenso ab wie eine Anhebung des Mindestlohns. Die Unruhe bleibt nicht auf Frankreich beschränkt: In Italien kam es in Mailand, Bologna und Turin zu Ausschreitungen bei Protesten gegen steigende Preise, im Süden des Landes legten Lastwagenfahrer mit Blockaden wegen hoher Dieselpreise Lieferketten lahm.

Moody's verschont Frankreich, aber nur unter Bedingungen

Die Ratingagentur knüpft die Note ausdrücklich an Voraussetzungen. Aa3 setze voraus, dass ein Haushalt 2027 mit sinkendem Defizit verabschiedet werde und Finanzierungskosten wie soziale Spannungen in den kommenden Monaten etwas nachließen, erklärte Moody's. Das Finanzministerium in Paris wertete die Entscheidung als Beleg für die Glaubwürdigkeit seines Haushaltsentwurfs. Die Realität im Parlament sieht anders aus: Die Nationalversammlung hat bereits zentrale Sparmaßnahmen aus dem Entwurf gestrichen, der ein Defizit von 5 Prozent der Wirtschaftsleistung nach 5,4 Prozent im laufenden Jahr anpeilt. Die Opposition zeigt vor der Präsidentschaftswahl am 18. April und 2. Mai 2027 wenig Kompromissbereitschaft, und ein Misstrauensvotum bleibt möglich.

Werbung

Staatsanleihen und Aktien unter Druck

Am Anleihemarkt zeigt sich der Stress am deutlichsten. Der Renditeaufschlag zehnjähriger französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen stieg am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Zugleich kletterte die Rendite französischer zehnjähriger Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Juli 2002. Frankreich zahlt damit inzwischen mehr als schlechter bewertete Länder wie Italien. Die eigentliche Gefahr sieht Mike Bell von RBC BlueBay Asset Management, dem Vermögensverwalter der Royal Bank of Canada, nach der Wahl: Senkten alle drei großen Ratingagenturen Frankreich auf BBB, knapp oberhalb des Ramschbereichs, könnten Investoren mit Ratingvorgaben zu Verkäufen gezwungen sein.

Auch am Aktienmarkt hinterlässt die Unsicherheit Spuren. Der CAC 40 erlebte eine schwache Handelswoche, und der europaweite STOXX 600 verbuchte bis Freitag den größten Wochenverlust seit Anfang September. Wie Reuters berichtet, überlagerten die Spannungen in Frankreich und die hohen Ölpreise damit eine an sich starke Berichtssaison. Für die Unternehmen im STOXX 600 erwarten Analysten im dritten Quartal ein Gewinnplus von fast 22 Prozent, das zweitbeste Wachstum der vergangenen vier Jahre, getragen vor allem von Energiekonzernen.

Was die Krise für den Euro bedeutet

Der Euro gab auf Wochensicht nach. Analysten verweisen auf ein bekanntes Muster: Nachhaltig unter Druck gerät die Gemeinschaftswährung erst, wenn die französischen Spannungen auf die Risikoprämien anderer Euroländer überspringen. Genau das geschah Anfang Oktober 2026, als sich der Abstand zu Bundesanleihen binnen Tagen um rund 40 Basispunkte auf über 150 Basispunkte ausweitete und der Euro deutlich nachgab. Auf rasche Hilfe der Europäischen Zentralbank deutet wenig hin: Sharon Bell von Goldman Sachs sah am 19. Oktober keinen Anlass für eine Notintervention, die EZB wolle Instrumente wie das Transmission Protection Instrument nicht einsetzen.

Werbung

Der nächste Prüfstein ist die EZB-Sitzung am 29. Oktober. Die Notenbank hat ihre Leitzinsen 2026 bereits zweimal angehoben, um den vom Ölpreis getriebenen Preisdruck zu bremsen. Dann zeigt sich, ob sie die französischen Spannungen in ihrer Kommunikation aufgreift, während die Straße und das Parlament in Paris über das Schicksal des Haushalts 2027 entscheiden.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.