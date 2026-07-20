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Bonität

Fitch sieht DHL weiter auf Kurs: Kreditwürdigkeit mit "A-" und stabilem Ausblick bestätigt - Aktie im Plus

Fitch sieht DHL weiter auf Kurs: Kreditwürdigkeit mit "A-" und stabilem Ausblick bestätigt - Aktie im Plus

Fitch gesteht der Deutschen Post (DHL) weiterhin eine langfristige Bonitätsbewertung bei "A-" bei einem stabilen Ausblick zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
56.74 EUR 0.76 EUR 1.36 %
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Wie die Ratingagentur mitteilte, reflektiert die Bestätigung in erster Linie das ausbalancierte Geschäftsmodell von DHL mit Präsenz in diversen Subsektoren des Logistikgeschäfts und die geographisch breite Aufstellung. Zudem hebt Fitch das solide Finanzprofil und die Liquidität hervor.

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Die DHL-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,00 Prozent höher bei 56,78 Euro.

DJG/mgo/ros

DOW JONES

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com, AIF

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DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
09.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
08.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK