Fitch sieht DHL weiter auf Kurs: Kreditwürdigkeit mit "A-" und stabilem Ausblick bestätigt - Aktie im Plus
Fitch gesteht der Deutschen Post (DHL) weiterhin eine langfristige Bonitätsbewertung bei "A-" bei einem stabilen Ausblick zu.
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Wie die Ratingagentur mitteilte, reflektiert die Bestätigung in erster Linie das ausbalancierte Geschäftsmodell von DHL mit Präsenz in diversen Subsektoren des Logistikgeschäfts und die geographisch breite Aufstellung. Zudem hebt Fitch das solide Finanzprofil und die Liquidität hervor.
Die DHL-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,00 Prozent höher bei 56,78 Euro.
DJG/mgo/ros
DOW JONES
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|Datum
|Rating
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|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK