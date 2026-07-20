Fitch sieht DHL weiter auf Kurs: Kreditwürdigkeit mit "A-" und stabilem Ausblick bestätigt - Aktie im Plus

Bonität

21.07.26 09:39 Uhr

Fitch gesteht der Deutschen Post (DHL) weiterhin eine langfristige Bonitätsbewertung bei "A-" bei einem stabilen Ausblick zu.

Die DHL-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,00 Prozent höher bei 56,78 Euro.

Wie die Ratingagentur mitteilte, reflektiert die Bestätigung in erster Linie das ausbalancierte Geschäftsmodell von DHL mit Präsenz in diversen Subsektoren des Logistikgeschäfts und die geographisch breite Aufstellung. Zudem hebt Fitch das solide Finanzprofil und die Liquidität hervor.

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