Munich Re-Aktie dennoch tiefer: Moody's hebt Bonitätsrating auf Aa2 an
Moody's bescheinigt der Munich Re eine bessere Bonität.
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Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung für das Insurance Financial Strength Rating (IFSR) der Munich Re auf "Aa2" von "Aa3" angehoben. Der Ausblick wurde auf stabil von positiv gesenkt.
Moody's trägt mit der Hochstufung der "sehr starken" Bilanz und den kontinuierlichen Fortschritten bei der Diversifizierung Rechnung. Letztere reduziere die Abhängigkeit von der Schaden- und Unfall-Rückversicherung.
Im XETRA-Handel am Freitag steht für die Munich Re-Aktie trotzdem ein Minus von zeitweise 1,14 Prozent auf 475,00 Euro zu Buche.
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