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Bonität im Blick

Munich Re-Aktie dennoch tiefer: Moody's hebt Bonitätsrating auf Aa2 an

26.06.26 09:38 Uhr
Moody's adelt Munich Re: Rating-Upgrade sorgt für Rückenwind - Aktie dennoch leichter | finanzen.net

Moody's bescheinigt der Munich Re eine bessere Bonität.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
475,60 EUR -0,60 EUR -0,13%
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Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung für das Insurance Financial Strength Rating (IFSR) der Munich Re auf "Aa2" von "Aa3" angehoben. Der Ausblick wurde auf stabil von positiv gesenkt.

Moody's trägt mit der Hochstufung der "sehr starken" Bilanz und den kontinuierlichen Fortschritten bei der Diversifizierung Rechnung. Letztere reduziere die Abhängigkeit von der Schaden- und Unfall-Rückversicherung.

Im XETRA-Handel am Freitag steht für die Munich Re-Aktie trotzdem ein Minus von zeitweise 1,14 Prozent auf 475,00 Euro zu Buche.

DOW JONES-

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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08:01Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
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18.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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18.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

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