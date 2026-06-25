Bonität im Blick

Moody's bescheinigt der Munich Re eine bessere Bonität.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung für das Insurance Financial Strength Rating (IFSR) der Munich Re auf "Aa2" von "Aa3" angehoben. Der Ausblick wurde auf stabil von positiv gesenkt.

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Moody's trägt mit der Hochstufung der "sehr starken" Bilanz und den kontinuierlichen Fortschritten bei der Diversifizierung Rechnung. Letztere reduziere die Abhängigkeit von der Schaden- und Unfall-Rückversicherung.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel steht für die Munich Re-Aktie daher ein Plus von zeitweise 0,29 Prozent auf 477,60 Euro zu Buche.

DOW JONES-