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Bonität im Blick

S&P Global erhöht Rating von TAG-Immobilien-Aktie um eine Stufe auf BBB

S&P Global erhöht Rating von TAG-Immobilien-Aktie um eine Stufe auf BBB

TAG Immobilien kann sich über die nächste Ratingverbesserung freuen: Nach Moody's hebt auch S&P die Bonitätsbewertung an.

Nach Moody's hat auch die Ratingagentur S&P ihre Bonitätsbewertung der TAG Immobilien AG um eine Stufe angehoben - auf BBB von BBB-. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, das Rating habe einen stabilen Ausblick. Die Ratingverbesserung durch S&P Global reflektiere insbesondere die gestärkte Kapitalstruktur nach dem Börsengang der polnischen TAG-Tochter Robyg. In dessen Rahmen flössen dem TAG-Konzern brutto rund 295 Millionen Euro zu, heißt es in der Mitteilung des Hamburger Unternehmens. Das stärke die Finanzkennzahlen von TAG Immobilien und bilde die Grundlage für weiteres Wachstum in allen Geschäftsfeldern.

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Moody's hatte seine Bewertung im Mai um eine Stufe auf Baa2 angehoben.

DOW JONES

Bildquellen: TAG Immobilien

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