adidas-Aktie legt zu: Moody's hebt Rating-Ausblick auf positiv an
Moody's Ratings hat das langfristige Emittentenrating mit "A3" sowie das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der adidas AG bestätigt.
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Auch das kurzfristige Emittentenrating wurde mit "Prime-2" bekräftigt, wie die Agentur mitteilte. Der Ausblick sei von "stabil" auf "positiv" angehoben worden. Die Ratingmaßnahme spiegelt laut Moody's die anhaltende Verbesserung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens bis September 2026 wider.
Die adidas-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,38 Prozent höher bei 172,85 Euro.
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