Bonitätsnote

TUI-Aktie dennoch in Rot: Fitch bestätigt Rating "BB" und stabilen Ausblick

19.02.26 22:31 Uhr
TUI-Aktie fällt dennoch: Fitch bekräftigt "BB"-Rating - Ausblick stabil | finanzen.net

Fitch Ratings hat die langfristige Bonitätsnote "BB" für den Reisekonzern TUI bestätigt, ebenso den stabilen Ausblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,22 EUR -0,17 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Rating spiegele die führende Marktposition und starke Markenbekanntheit von TUI in der europäischen Tourismusbranche sowie eine konservative Verschuldung wider, die jedoch durch eine hohe Saisonalität des Geschäfts und die Komplexität der Konzernstruktur ausgeglichen werde. Die Integration in Hotels, Fluggesellschaften und Reiseveranstalter biete Differenzierungs- und Diversifizierungsvorteile, allerdings belaste die Ausweitung von Pauschalreisen mit geringeren Margen die Profitabilität, die unter der der Wettbewerber liege.

Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass TUI in den nächsten vier Jahren trotz eines erhöhten Investitionsplans, einschließlich Rückkauf und Erneuerung von Flugzeugen sowie der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen, weiterhin das EBITDA steigern und einen soliden freien Cashflow generieren werde.

Die TUI-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,03 Prozent tiefer bei 8,22 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: TUI, Dafinchi / Shutterstock.com

