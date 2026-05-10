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Deutsche Telekom-Aktie zieht an: S&P hebt Langfristrating auf A- an

11.05.26 19:59 Uhr
Deutsche Telekom-Aktie klettert: Ratingagentur S&P stuft Telekom höher ein | finanzen.net

Die Ratingagentur S&P hat ihr Langfristiges Emittentenrating für die Deutsche Telekom von BBB+ auf A- erhöht.

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Deutsche Telekom AG
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Das Kurzfristrating wurde mit A-2 bestätigt. Der Rating-Ausblick ist stabil. Dank des anhaltenden Umsatzwachstums und der schrittweisen Verbesserung der Profitabilität des Telekomkonzerns rechnen die Ratinganalysten mit einem jährlichen freien operativen Cashflow (FOCF) von über 20 Milliarden Euro. Die schaffe der Deutschen Telekom erhebliche finanzielle Flexibilität, um unvorhergesehene Kapitalbedürfnisse zu decken und gleichzeitig an seiner Finanzpolitik festzuhalten, teilte S&P Global Ratings mit.

Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass der DAX-Konzern weiterhin ein solides Wachstum der Dienstleistungsumsätze erzielen und die operative Effizienz steigern wird. Das werde zu einer schrittweisen Verbesserung der EBITDA-Marge führen.

Die Telekom-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,06 Prozent stärker bei 27,70 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

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