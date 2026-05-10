Deutsche Telekom-Aktie zieht an: S&P hebt Langfristrating auf A- an
Die Ratingagentur S&P hat ihr Langfristiges Emittentenrating für die Deutsche Telekom von BBB+ auf A- erhöht.
Werte in diesem Artikel
Das Kurzfristrating wurde mit A-2 bestätigt. Der Rating-Ausblick ist stabil. Dank des anhaltenden Umsatzwachstums und der schrittweisen Verbesserung der Profitabilität des Telekomkonzerns rechnen die Ratinganalysten mit einem jährlichen freien operativen Cashflow (FOCF) von über 20 Milliarden Euro. Die schaffe der Deutschen Telekom erhebliche finanzielle Flexibilität, um unvorhergesehene Kapitalbedürfnisse zu decken und gleichzeitig an seiner Finanzpolitik festzuhalten, teilte S&P Global Ratings mit.
Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass der DAX-Konzern weiterhin ein solides Wachstum der Dienstleistungsumsätze erzielen und die operative Effizienz steigern wird. Das werde zu einer schrittweisen Verbesserung der EBITDA-Marge führen.
Die Telekom-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,06 Prozent stärker bei 27,70 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Telekom News
Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com