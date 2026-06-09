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Bonner Klimakonferenz beginnt - Hitzewellen sind 'Warnsignal'

08.06.26 05:49 Uhr

BONN (dpa-AFX) - In Bonn beginnt am Montag (10.00) eine UN-Klimakonferenz zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz, die Ende des Jahres im türkischen Antalya stattfindet. Für die Bonner Konferenz sind mehr als 6.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 186 Ländern angemeldet. Bonn ist Sitz des UN-Klimasekretariats, das die internationale Klimapolitik koordiniert.

UN-Klimachef Simon Stiell sagte im Vorfeld, die jüngste Hitzewelle in Westeuropa Ende Mai sei eine "brutale Erinnerung an die sich verschärfenden Auswirkungen der Klimakrise, sowohl in menschlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht". Hauptursache sei die weltweite Abhängigkeit von der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas sowie die Abholzung der Wälder. "Die Wissenschaft belegt eindeutig, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel dazu führt, dass diese Hitzewellen häufiger auftreten und immer extremer werden", warnte Stiell./DP/he