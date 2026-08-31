Bonner Logistikkonzern heißt jetzt DHL statt Deutsche Post
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BONN (dpa-AFX) - Der Namenswechsel von Deutscher Post zu DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) ist vollzogen. Der Bonner Logistiker gab bekannt, dass der Beschluss der Hauptversammlung vom Mai zum 1. September umgesetzt sei. Der Name Deutsche Post bleibt in der Konzernstruktur erhalten, wandert aber eine Etage tiefer: Künftig steht er für eine Tochterfirma, die das Stammgeschäft mit der Beförderung von Briefen und Paketen im Inland verantwortet.
An der Börse werden die Anteilsscheine zudem nicht mehr unter dem Namen Deutsche Post gehandelt, sondern unter dem Namen DHL. Grund der Umbenennung ist die zunehmende Internationalisierung des Konzerns. Das Stammgeschäft macht nur noch etwa ein Fünftel des Konzernumsatzes aus.
Für Verbraucher in Deutschland ändert sich Konzernangaben zufolge nichts, Postfilialen oder Briefkästen bleiben von der Namensänderung unberührt. "Die Deutsche Post bleibt für die Menschen und Unternehmen in Deutschland das, was sie seit Jahrzehnten ist: ein verlässlicher Teil ihres Alltags", sagt Nikola Hagleitner, die als DHL-Vorstandsmitglied für das deutsche Stammgeschäft und damit für die Tochterfirma Deutsche Post AG zuständig ist./wdw/DP/zb
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|Bernstein Research