Bonterra Energy kündigt Dividende für September an

Die kanadische Bonterra Energy Corp. (ISIN: CA0985461049, TSE: BNE) zahlt für den Monat September 2018 eine Dividende von zehn kanadischen Cents je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,20 kanadische Dollar (CAD) ausgeschüttet.

Beim aktuellen Kursniveau von 19,47 CAD (Stand: 1. Oktober 2018) beträgt die derzeitige Dividendenrendite 6,16 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 31. Oktober 2018. Ex-Dividenden Tag ist der 12. Oktober 2018 (Record date: 15. Oktober 2018). Bonterra Energy passt die Dividende laufend an die Entwicklung der Rohstoffpreise und der Produktionsmenge an.

Die Bonterra Energy Corp. ist ein Öl- und Gaskonzern mit Firmensitz in Calgary, Alberta. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 202,6 Mio. CAD (Vorjahr: 169,86 Mio. CAD). Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 betrug der Umsatz 67,46 Mio. CAD (Vorjahr: 52,70 Mio. CAD).

Die Aktie liegt an der Börse Toronto seit Jahresanfang 2018 mit 27,25 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 638,4 Mio. CAD (Stand: 1. Oktober 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de