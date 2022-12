Nachfrageprobleme: So will Tesla seine Verkäufe zum Jahresende nochmal ankurbeln

Aktien in diesem Artikel Tesla 117,00 EUR

• USA: Steuervergünstigungen ab 2023 führen zu Stornierungen bei Tesla• Deutschland: Tesla gleicht geringeren Umweltbonus aus, wenn Lieferung erst im neuen Jahr erfolgt• Europa und USA: Tesla-Käufer erhalten 10.000 kostenlose Meilen/Kilometer an Superchargern

USA: Steuervergünstigungen ab 1. Januar 2023

Wie electrek berichtet, können sich Käufer eines Teslas in den USA ab dem 1. Januar über Steuervergünstigungen freuen, die bis zu 7.500 US-Dollar betragen können. Um für diese Vergünstigung infrage zu kommen, darf das Fahrzeug jedoch erst ab dem 1. Januar entgegengenommen werden. Für Käufer bedeutet dies, dass es durchaus profitabel ist, mit dem Kauf eines neuen Tesla bis zum neuen Jahr zu warten. Da das US-amerikanische Unternehmen seinen Käufern jedoch nicht erlaubt, ihre Bestellungen aufzuschieben, um sie im nächsten Monat zu erhalten, kam es zuletzt zu einem Anstieg der Stornierungen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, soll Tesla nun zunächst damit begonnen haben, seinen Kunden in den Vereinigten Staaten einen Preisnachlass von 3.750 US-Dollar zu gewähren.

Deutscher Umweltbonus sinkt ab 2023

Auch in Deutschland erhalten Käufer von Elektroautos einen "Umweltbonus", der dazu beitragen soll, die Verbreitung der vergleichsweisen teuren Elektromodelle zu fördern. Wie der ADAC erklärt, erhalten Käufer von sogenannten Stromern bis Ende 2022 mit Umweltbonus und Innovationsprämie einen Zuschuss von bis zu 9.000 Euro. Ab 2023 sind jedoch einige Änderungen geplant. So gilt ab dem 1. Januar, dass nur noch solche elektrischen Fahrzeuge einen Zuschuss erhalten, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Außerdem soll die Summe der Bezuschussung reduziert werden. Für den deutschen Umweltbonus ist jedoch nicht das Kaufdatum, sondern das Zulassungsdatum entscheidend, was nun für einige Käufer aus diesem Jahr, die ihr Fahrzeug erst im nächsten Jahr erhalten, einen teureren Preis bedeutet. Tesla erklärte laut TeslaMag jedoch, dass sich Käufer aus diesem Jahr keine Sorgen wegen der Bezuschussung zu machen brauchen, da das Unternehmen zusagte, diese Differenz bei allen Bestellungen aus 2022 auszugleichen, wenn sie erst im neuen Jahr geliefert werden können.

10.000 kostenlose Meilen/Kilometer laden

Außerdem kamen TeslaMag kürzlich Tesla-interne Informationen zu, aus denen ein weiterer Kaufanreiz für dieses Jahr hervorgeht. Demnach soll Kunden in Europa, die ihren Tesla noch in diesem Jahr entgegen nehmen, Supercharger-Strom für 10.000 Kilometer gutgeschrieben werden. Damit wolle man den Kunden die eigene Wertschätzung für ihre Flexibilität über die Feiertage ausdrücken, so TeslaMag laut der internen Quelle. Insgesamt wäre dies eine Prämie im Wert von etwa 1.200 Euro. Mit der Flexibilität könnte laut TeslaMag gemeint sein, dass deutsche Kunden (und in Zukunft vielleicht auch Kunden aus ganz Europa) ihr Model Y dafür direkt an der Fabrik in Grünheide bei Berlin abholen sollen, wofür es außerdem eine Shop-Gutschrift von 400 Euro gibt.

Doch nicht nur Kunden aus Europa dürfen sich über die kostenlose Supercharger-Prämie freuen. Auch in den USA sollen Kunden, die noch in diesem Jahr einen Tesla entgegennehmen, eine Supercharger-Gutschrift von 10.000 Meilen erhalten. Wie electrek berichtet, sei dies ein Hinweis dafür, dass Tesla derzeit womöglich Probleme mit der Nachfrage habe. Mit den bevorstehenden Steuervergünstigungen im nächsten Jahr solle die Nachfrage jedoch wieder zu alter Stärke zurückkehren.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

