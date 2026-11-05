Booking präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Booking hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,05 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,65 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,45 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 12,41 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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