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Booking Resort: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

13.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Resort Co.,Ltd. Registered Shs
771,00 JPY -2,00 JPY -0,26%
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Booking Resort veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 7,88 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Booking Resort mit einem Umsatz von insgesamt 387,7 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 310,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,99 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 63,36 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 61,14 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,72 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1,46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

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