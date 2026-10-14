BOOKOFF GROUP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,20 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BOOKOFF GROUP 11,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

BOOKOFF GROUP hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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