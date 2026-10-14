BOOKOFF GROUP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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BOOKOFF GROUP hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,20 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BOOKOFF GROUP 11,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 32,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BOOKOFF GROUP 29,51 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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