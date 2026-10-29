Redcare Pharmacy-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Umsatz und operatives Ergebnis knapp über den Erwartungen

Boom bei E-Rezepten

29.10.26 09:26 Uhr

Die Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy hat im dritten Quartal weiter von einem Boom bei E-Rezepten in Deutschland profitiert.

Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro zu, wie Redcare Pharmacy am Donnerstag in Sevenum mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 68 Prozent auf 28,7 Millionen Euro nach oben. Das Unternehmen schnitt damit etwas besser als von Experten erwartet ab. Der Konzern, der in Deutschland unter anderem mit der Marke Shop Apotheke vertreten ist, hatte bereits im September wegen guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erhöht.

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Redcare-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Zahlen

Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Donnerstag mit erheblichen Gewinnmitnahmen auf die Quartalszahlen der Online-Apotheke reagiert.

Auf der Handelsplattform XETRA sacken die Aktien zeitweise 4,42 Prozent auf 75,75 Euro ab. Allerdings hatten die Papiere seit ihrem Zwischentief Mitte September eine Erholung von plus 57 Prozent hingelegt.

Redcare steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 18 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte gar um 68 Prozent nach oben. Analysten lobten das Zahlenwerk des Unternehmens.

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Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einer anhaltend guten Geschäftsdynamik und erwartet eine weitere Erhöhung des Jahresausblicks.

SEVENUM (dpa-AFX)