EssilorLuxottica-Aktie mit Gewinnen: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr

KI-Nachrichtenüberblick

• Der Umsatz von EssilorLuxottica stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 % auf über 14,8 Milliarden Euro, trotz moderatem Wachstum von 5,7 % bei aktuellen Wechselkursen.

• Das Unternehmen profitierte in allen Regionen vom Wachstum der Marken wie Ray-Ban, Oakley und Burberry, wurde jedoch durch die globale Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg gebremst.