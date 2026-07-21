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Boom bei Smartbrillen

EssilorLuxottica-Aktie: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr

EssilorLuxottica-Aktie: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr vom Boom rund um Smartbrillen profitiert und mehr erlöst.

Werte in diesem Artikel
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EssilorLuxottica
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Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf gut 14,8 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen EssilorLuxottica am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 5,7 Prozent deutlich moderater. Dabei legte der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen zu. Die globale Unsicherheit im Zuge des Iran-Kriegs bremste insgesamt. Im ersten Halbjahr verdiente der Konzern bereinigt um Sondereffekte rund 1,9 Milliarden Euro.

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/jha/he

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX)

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
02.07.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets