Boom in der Gamblingbranche: Deshalb werden Online-Casinos immer beliebter In der Vergangenheit waren sie eher verpönt, auch wegen des schlechten Images, aber Online-Casinos werden immer beliebter. Die Kunden finden bei den Online-Casino-Anbietern wie JohnSlots, die besten Casinoseiten in Deutschland, eine große Auswahl an Spielautomaten und tolle Bonusaktionen, weshalb die Zahl der Spieler stetig steigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Spielhallen haben Sie hier die Möglichkeit, Casino-Spiele bequem von zu Hause aus zu genießen. Natürlich unterliegt dies immer der freiwilligen Selbstkontrolle. Schließlich sollten die Nutzer nur mit Geld spielen, das im Falle eines Verlustes keine ernsthaften Probleme verursacht. Aber die Chancen auf einen großen Gewinn sind hoch. Statistisch gesehen sogar viel höher als bei festen Spielautomaten. 1. Die Sicherheit in Online-Casinos hat erheblich zugenommen In der Vergangenheit gab es leider auch dubiose Anbieter, die Gewinne nicht auszahlten oder Kunden auf andere Weise betrogen haben. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Mittlerweile sind Online-Casinos streng reguliert, nicht nur in Europa. Staatliche Behörden sorgen für die rechtliche Grundlage und die strenge Regulierung der Anbieter. Dies hat die Sicherheit für die Kunden erheblich erhöht. Bestimmte Betrügereien in den frühen 1990er Jahren waren einer der Gründe, warum potenzielle Kunden davor zurückschreckten, in Online-Casinos zu spielen. Im Übrigen garantieren die Lizenzen Sicherheit. Ein Online-Casino ohne gültige Lizenz sollte dringend gemieden werden. Nur bei einer Verordnung haftet der Anbieter auch im Ernstfall. In der heutigen Zeit gibt es also für die Kunden keinen Grund, sich um die Sicherheit zu sorgen. Darüber hinaus müssen alle Kunden einen Verifizierungsprozess durchlaufen. Schließlich haben nur volljährige Kunden Zugang zu Online-Glücksspielen. In der Vergangenheit war es nicht ungewöhnlich, dass beide Augen gerollt wurden, und das Alter wurde nicht immer genau überprüft. Natürlich gibt es auch technische Aspekte. Die Verschlüsselung des Internetauftritts ist Teil des Pflichtprogramms. Es werden nun SSL-Zertifikate verwendet, die Kunden an dem Schloss-Symbol im Browser (direkt vor der Domain) erkennen können. Dies bedeutet, dass potenzielle Angreifer, wie z. B. Hacker, kaum eine Chance haben, wertvolle Kundendaten oder sogar Geld zu stehlen. In der Vergangenheit gab es kaum Verschlüsselungsmöglichkeiten und nicht alle Casinos waren vor Hackern sicher. Diese Zeiten sind vorbei! Online-Casinos sind sicher und die Qualität der Server hat sich erheblich verbessert. Aus technischer und lizenzrechtlicher Sicht sind die Online-Casinos im Jahr 2022 absolut sichere Plattformen für Kunden. 2. Zahlungsmethoden sorgen für Nutzerwachstum Welche Möglichkeiten haben die Kunden in einer Spielhalle oder einem Wettbüro? Es wird nur Bargeld akzeptiert. Spielautomaten funktionieren nur mit Münzen oder Geldscheinen. Normalerweise gibt es Geldautomaten, an denen man direkt Geld abheben kann, aber das war's dann auch schon mit den Zahlungsmöglichkeiten. Hier hat das Online-Casino einen großen Vorteil. Denn die verschiedenen Zahlungsarten erhöhen die Flexibilität der Kunden. Nicht jeder zahlt gerne mit Kreditkarte. Manchmal finden Sie sogar Online-Casinos, die PayPal oder Sofortüberweisung akzeptieren. Oder Anbieter wie Neteller oder Skrill. Oft können Nutzer auch eine Aufladekarte wie PaySafecard verwenden. Online-Casinos bieten für wirklich jeden Geschmack die passenden Zahlungsmittel. Das gilt natürlich auch für den Entzug. Die Gebühren sind in der Regel recht niedrig und haben kaum Gewicht. Diese Argumente sind einfach Vorteile und sicherlich auch ein Grund, warum Online-Casinos immer beliebter werden. Wichtig ist in jedem Fall, dass der Anbieter den Vorgang verschlüsselt und damit ein sicheres Ein- und Auszahlungsverfahren gewährleistet. Oft gibt es sogar Bonusangebote für neue Kunden auf ihre erste Einzahlung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Einzahlungsbetrag verdoppelt wird. 3. Modernes Glücksspiel im digitalen Zeitalter: Bequem online spielen! Bevor es das Internet gab, konnten die typischen Spielautomaten auch in Spielhallen gespielt werden. Aber die wirklich großen Gewinne gab es nur in den Casinos in Las Vegas. Noch bevor das Internet die Welt eroberte, mussten die Kunden die Kleiderordnung der Casinos einhalten, um sie zu betreten. Poker, Roulette und andere beliebte Glücksspiele waren nicht so einfach zu spielen. Im Online-Casino sind die Kunden völlig unabhängig von den Öffnungszeiten. Online-Casinos sind sozusagen 24 Stunden am Tag "geöffnet". Selbst die Annehmlichkeiten der Branche, wie die Kleiderordnung, gibt es hier nicht. In der Zwischenzeit müssen Sie sich nur noch im Online-Casino anmelden, und schon kann das Vergnügen beginnen. Heutzutage kaufen wir Kleidung, Elektronik und alle möglichen Dinge des täglichen Lebens einfach in Online-Shops, warum also nicht auch Online-Casinospiele spielen? Darüber hinaus sind die Plattformen modern gestaltet und bieten eine große Anzahl von Spielautomaten aller Art. Vegas in Ihrem Wohnzimmer ist mit einem Online-Casino leicht zu erreichen. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen und die großartigen Möglichkeiten zu nutzen. 4. Privatsphäre ist wichtig Ein wesentlicher Grund, warum Online-Casinos immer beliebter werden, ist der Datenschutz. Heutzutage müssen sich die Kunden fast verstecken, denn der Ruf der Spieler ist immer noch verpönt. Anders als in Casinos vor Ort ist das Risiko, von Bekannten, Freunden, Familie oder Nachbarn "entdeckt" zu werden, in einem Online Casino gleich null. Nicht jeder möchte seine Leidenschaft mit anderen Menschen teilen, und ein Online-Casino bietet maximale Privatsphäre. Dies gilt auch für den Umgang mit Geld. Früher mussten die Gewinne im Casino selbst transportiert werden, was natürlich alle möglichen kriminellen Gestalten vor Casinos und Spielhallen anlockte. Raubüberfälle waren keine Seltenheit. Sobald jedoch große Gewinne im Online-Casino verbucht werden, gehen sie auf das Konto selbst oder auf eine Zahlungsmethode Ihrer Wahl. Das ist viel sicherer und vor allem völlig anonym, ohne neidische Nachbarn oder Beobachter. Auf jeden Fall tragen auch diese Punkte zur wachsenden Beliebtheit der Online-Casinos bei. 5. Das digitale und moderne Zeitalter ist da Das Thema Glücksspiel ist fast so alt wie die Menschheit. Der Nervenkitzel und die Möglichkeit großer Gewinne haben schon immer viele Menschen in die Casinos gelockt. Jetzt ist die Ära des digitalen Casinos 2.0 angebrochen. Sicher, seriös und anonym, finden die Kunden eine fast überwältigende Auswahl an Spielautomaten, Roulette und sogar diejenigen, die sich für die alten, beliebten Spielautomaten begeistern, finden garantiert, was sie suchen. Ein weiterer Vorteil gegenüber festen Spielhallen ist natürlich das Spieleangebot für Casino-Fans. Digital ist fast nichts unmöglich, und Online-Casinos boomen geradezu. Das führte außerdem dazu, dass auch die Aktien der Anbieter in den Fokus von Anlegern gerückt sind. TIPP: Wer noch keine Erfahrungen mit einem Online-Casino gemacht hat, sollte zunächst ein Demokonto ausprobieren oder mit "Spielgeld" die Frage nach Online-Casinos erkunden. Viele Anbieter sind kundenorientiert und bieten ein kostenloses Demokonto an, bevor sie mit echtem Geld bezahlen.



