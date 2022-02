DGAP-Media / 21.02.2022 / 14:41

Boom in der Gamingbranche: Diese Unternehmen sind jetzt angesagt Eines der wichtigsten Hobbys des 21. Jahrhunderts ist Gaming. Waren es noch vor 20 Jahren überwiegend "Nerds", die sich diesem Hobby widmeten, zieht sich Zocken jetzt durch jede Gesellschaftsschicht. Ob im Online Casino, an der Spielkonsole oder auf dem PC, wer spielen möchte, findet zahlreiche Möglichkeiten dafür und der Boom in der Branche ist klar zu erkennen. Doch welche Unternehmen treffen den Puls der Zeit und sind derzeit besonders angesagt? Wo ist auch in der Zukunft ein starkes Wachstum zu erwarten? Starker Aufwind für die Gamingbranche in den letzten Jahren Die Coronapandemie hat Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Die Gamingbranche gehört eindeutig zu den Gewinnern, denn die Menschen haben in den letzten zwei Jahren mehr gezockt als je zuvor. Schon vorher konnten sich Games wachsender Beliebtheit erfreuen, spätestens seit dem ersten Lockdown gingen in Deutschland die Zahlen durch die Decke. Nicht nur im ersten Lockdown waren Konsolen wie die Nintendo Switch und die Modelle von Sony und Microsoft restlos ausverkauft, auch fast zwei Jahre später, zum Weihnachtsfest 2021, gab es massive Lieferschwierigkeiten an allen Fronten. Zu den beliebtesten Unternehmen der Gamingbranche gehört der Hard- und Softwareriese Sony, der mit der Playstation 5 eine Next-Gen-Konsole auf dem Markt gebracht hat. Freude bei den Fans, die auch 2022 nach wie vor durch Lieferengpässe getrübt wird. Wer ein Modell ergattern will, braucht einen schnellen Finger und jede Menge Glück. Denn dank des globalen Chipmangels kommen Sony und Microsoft mit der Produktion ihrer Konsolen einfach nicht hinterher. Die Casinobranche hat starken Aufwind erlebt Mit dem Lockdown war auch für stationäre Casinobetriebe Schluss, sie mussten ihre Läden schließen. Aber es gibt kaum etwas, was heute nicht auch in der Welt des Internets möglich ist. Fonds erwerben, einkaufen, mit Freunden chatten und natürlich auch im Casino spielen. Während die niedergelassenen Spielbanken und Spielotheken zu den Verlierern der Pandemie gehörten, konnten sich die Onlineanbieter auf dem Markt ein festes Standbein sichern. Per Smartphone oder Computer ist es möglich, all die bekannten Casinospiele zu zocken, ohne Präsenz und somit ohne Gefahr einer Ansteckung. Roulette, Poker, Blackjack, was gewünscht ist, wird gefunden. Hinzu kommt, dass seit dem 1. Juli 2021 der Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland in Kraft getreten ist. Dieser legalisiert das virtuelle Glücksspiel erstmals in Deutschland. Zuvor gab es zwar die Möglichkeit, bei EU-Anbietern zu zocken, doch mit dem GlüStV ist es nun für Casinoanbieter zusätzlich möglich, eine Lizenz im eigenen Land zu erhalten. Ein Angebot, was reichlich genutzt wird, denn die Deutschen gelten generell als zockerfreundliches Volk und ein breit gefächertes Angebot ist nicht nur ein der Pandemie dankbar angenommen worden. Eine Branche, die sich im Aufwind befindet. Angestoßen durch äußere Umstände, kann hier auch künftig ein starkes Wachstum zu erwarten sein, denn die Menschen lernen die Vorzüge des Onlineglückspiels schnell für sich kennen. Keine Kleiderordnung, keine Öffnungszeiten, keine Anreise, sondern mobil und flexibel von überall zocken ist derzeit absolut im Trend. Produzenten von Multiplayer Games stehen im Fokus Das gute alte Singleplayer Spiel wird immer unbeliebter, stattdessen fokussieren sich Gamer heute auf den Multiplayer Modus. Hier geht es um mehr als nur ein Spiel, hier geht es um soziale Kommunikation, um Gemeinsamkeiten mit der Familie und den Freunden und um abwechslungsreiche Unterhaltung. Spiele wie GTA V hätten niemals einen jahrelangen Erfolgsweg hinter sich, gäbe es nicht den Multiplayer Modus, der die Menschen seit mehreren Jahren begeistert und sogar heute noch immer neue Spieler anlockt. Es ist die gemeinsame Zerstreuung, die für Beliebtheit sorgt. Während der Pandemie und ihren Kontaktbeschränkungen war es für Zocker möglich, mit ihren Freunden Zeit zu verbringen, gemeinsam zu lachen, zu fluchen, zu spielen und das auch auf Distanz. Aber auch außerhalb von Ausgangssperren und Lockdowns haben viele Spieler den sozialen Charakter des Zockens entdeckt. Hinzu kommt die e-Sportsbranche, die gute Multiplayer Games im Wettkampfstyle für die Entwicklung immer neuerer Turniere und Sportevents nutzt. Singleplayer Produzenten haben es von Jahr zu Jahr schwerer, die Masse zu begeistern. Gaming auf dem Smartphone dominiert den Handheld Markt Ob Playstation Portable oder Nintendo Switch, Handheld Konsolen spielen längst eine untergeordnete Rolle, wenn es um mobiles Gaming geht. Schuld daran ist der Smartphone-Markt, der mit immer besser funktionierenden Geräten mit High-End Ausstattung die Basis für mobiles Gaming bietet. Ein großes Display, leistungsstarke Prozessoren und eine perfekte Grafikauflösung, mehr braucht es nicht, um bequem unterwegs zocken zu können. Alles begann mit Nokia und dem legendären Spiel "Snake", bei dem die Aufgabe darin bestand, eine bewegliche Pixelschlange von A nach B zu bewegen, ohne dass sie sich selbst berührt. Schon damals spielte eine ganze Generation ein mobiles Spiel, doch mit den heutigen Angeboten ist das nicht mehr zu vergleichen. Call of Duty, PUBG oder Die Sims heißen die modernen Games, die heute bequem übers Smartphone gezockt werden können. Das Display ist groß genug, um ausreichend Spielvergnügen zu genießen, die Technik ist stark genug, um das Game ruckelfrei abspielen zu können und so ein perfektes Gaming Erlebnis an jedem Ort zu ermöglichen. Dank immer weiterer technischen Neuerungen und Entwicklungen wird die mobile Gamingbranche auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Aufwind bleiben. Klarer Verlierer sind die Handheld-Konsolen, denn es braucht sie heute niemand mehr. Der Trend geht zum Minimalismus, warum also mehr als ein Gerät für mobiles Gaming besitzen, wenn das Handy alles kann, als die Handheld Konsole und sogar oft noch viel leistungsstärker daherkommt? Zahlreiche Weiterentwicklungen sind zu erwarten Die Gamingbranche wird sich noch einmal revolutionieren, dank immer neuer Möglichkeiten, die geboten werden. Ein Fokus liegt dabei auf Kryptogames, die künftig stark im Kommen sein könnten. Spiele, bei denen es möglich ist, während des Spiels Kryptowährungen zu verdienen, haben sich bereits etabliert, jetzt kommt es noch auf die globale Verbreitung an. Interessant könnten aber auch neue Spieltechnologien werden, insbesondere unter Einbeziehung der künstlichen Intelligenz. Diese macht es möglich, das Spielerlebnis noch besser an die Wünsche des Gamers anzupassen und so eine Welt zu kreieren, in der sich der Spieler zu Hause fühlt. Ergänzt mit den Möglichkeiten der VR-Technik kann sich die Spielebranche in den nächsten Jahren und Jahrzehnten perfektionieren und wird voraussichtlich weiter im Aufwind bleiben.



