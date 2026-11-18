LONDON (dpa-AFX) - Inmitten des Booms um Künstliche Intelligenz (KI) und Rüstung könnten sich die Investitionen in deutsche Techfirmen 2026 fast verdoppeln. Hiesige Start-ups dürften rund 13,4 Milliarden Dollar Wagniskapital (rund 12,1 Mrd. Euro) einsammeln und damit 89 Prozent mehr als 2025, schätzt der Londoner Risikokapitalgeber Atomico in seinem zwölften Bericht zur Lage der Gründerbranche in Europa. Im vergangenen Jahr waren es demnach 7,1 Milliarden Dollar.

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Deutsche Start-ups profitieren von der Aufrüstung, mit der Milliarden vom Staat und privaten Investoren in Verteidigung fließen. Zudem erleichtert der Einsatz von KI Gründungen, bringt neue technologische Lösungen hervor und zieht viel Geld von Investoren wie Wagniskapitalfonds an.

Allerdings konzentriere sich das Geld stark auf große Finanzierungsrunden, schreibt Atomico in dem Bericht, für den Zahlen der Datenanbieter Dealroom und Crunchbase inklusive September erfasst und bis Jahresende hochgerechnet wurden. Demnach gab es in Deutschland 2026 bisher drei Runden von mindestens einer Milliarde Dollar: Die Münchner Software- und Rüstungsfirma Helsing sammelte 1,8 Milliarden Dollar von Investoren ein, Neura Robotics aus Metzingen bis zu 1,4 Milliarden und der bayerische Drohnenhersteller Quantum Systems 1,1 Milliarden.

Mehr Firmen mit Milliardenwert

Zehn deutsche Firmen hätten 2026 erstmals Einhorn-Status erreicht, also eine Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar. Darunter sind die Softwarefirma Osapiens, Neura Robotics und das Rüstungsunternehmen Stark Defense.

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Auch der Startup-Verband beobachtet, dass so viel Geld in die deutsche Gründerbranche fließt wie lange nicht. Bis Ende September hätten hiesige Start-ups rund acht Milliarden Euro eingeworben und damit mehr als im ganzen Vorjahr (7,5 Mrd. Euro), berichtete der Verband vor wenigen Wochen. Damit seien dieses Jahr 12 Milliarden Euro möglich, so viel wie seit dem Boomjahr 2021 nicht mehr.

Europas Techbranche wächst - aber Rückstand zu USA bei KI

Auch die Zahl der Gründer in Deutschland sei kräftig gestiegen, schreibt Atomico: Um gut die Hälfte (52 Prozent) auf knapp 4.500. Sowohl in Deutschland als auch europaweit sei das Tech-Ökosystem 2026 kräftig gewachsen.

Allerdings sei der Rückstand bei KI groß. So hätten sich die Investitionen in Rechenkapazitäten und KI hier 2026 bis dato auf rund 20 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, US-Unternehmen sammelten jedoch 284 Milliarden Dollar ein und damit das 14-fache. Europa habe sieben Prozent der weltweiten Rechenkapazitäten, die USA 72 Prozent. "Die Chance für Europa liegt nun darin, mehr dieser Technologien selbst zu entwickeln und beim Rest mit vertrauenswürdigen Partnern zusammenzuarbeiten."/als/DP/zb