Bora Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bora Pharmaceuticals hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bora Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 126,4 Millionen USD im Vergleich zu 136,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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