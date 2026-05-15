DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 -1,1%Nas26.225 -1,5%Bitcoin67.917 -0,2%Euro1,1625 ±0,0%Öl109,3 +3,4%Gold4.538 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Microsoft 870747 Intel 855681 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Was sind Frontier Markets ETFs? Die vergessenen Märkte jenseits von DAX und Schwellenländern Was sind Frontier Markets ETFs? Die vergessenen Märkte jenseits von DAX und Schwellenländern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bora Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

16.05.26 06:35 Uhr

Bora Pharmaceuticals hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bora Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 126,4 Millionen USD im Vergleich zu 136,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Bora Pharmaceuticals Co Ltd (spons. ADRs)

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv