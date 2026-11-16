Bora Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Bora Pharmaceuticals hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Bora Pharmaceuticals 201,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 160,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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