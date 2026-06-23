Borealis Mng: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

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Borealis Mng hat am 22.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 8,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Borealis Mng 0,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net