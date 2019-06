Borica gibt Netzwerkzusammenschluss mit Discover bekannt

Borica AD, Eigentümer des nationalen Zahlungsprogramms Bcard, und Discover Financial Services, ein führendes Unternehmen für direkte Bank- und Zahlungsdienste, haben bekannt gegeben, dass sie eine strategische Vereinbarung unterzeichnet haben, die Global Cards von Bcard außerhalb Bulgariens im Discover Global Network akzeptiert.

Um sicherere internationale Transaktionen zu ermöglichen, werden Bcard und Discover bei der Integration von Discovers Lösungen für Kartenzahlungen, kontaktlose und mobile Zahlungen unter dem Markennamen EMV® und D-PAS für die internationale Nutzung zusammenarbeiten. Bcard wird seinen Mitgliedsbanken außerdem eine Lösung zur Unterstützung der Akzeptanz von Bcards Global Cards außerhalb Bulgariens im Discover Global Network bereitstellen.

"Discover ist durch die Bereitstellung von Tools und Ressourcen zur Steigerung und Verbreitung der Akzeptanz zu einem beweglichen, flexiblen Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt geworden", so Joe Hurley, geschäftsführender Vizepräsident und Leiter für globale Geschäftsentwicklung bei Discover. "Dieser Vertrag mit Bcard ergänzt Discovers Strategie, weltweite Zusammenschlüsse zu schaffen, die den Verbrauchern mehr Optionen bei den Zahlungsweisen und -orten bieten."

"Die Investition in Innovationen und die Entwicklung von Lösungen zur Ausdehnung der Akzeptanz außerhalb Bulgariens Landesgebiet für unsere Kunden war schon immer eine der Prioritäten von Bcard", so Frau Stoilka Arsova, Leiterin des landesweiten bulgarischen Programms Bcard. "Bulgarien konnte Kompetenzen, Erfahrung und Technologie sammeln und Weltklassestandards hinsichtlich Finanztechnologie und -sicherheit realisieren, und dieser strategische Zusammenschluss mit Discover bestärkt die kontinuierlichen Bemühungen von Bcard zur Diversifizierung seiner Kartenzahlungsdienste für unsere Banken und zur Förderung der Weiterentwicklung des bulgarischen Marktes für Kartenzahlungen. Auf Grundlage dieses strategischen Zusammenschlusses wird Bcard seinen Mitgliedsbanken eine effektive, wettbewerbsfähige inländische Plattform, ein entsprechendes Produktspektrum sowie die Gelegenheit zur Nutzung innovativer Zahlungsprodukte bieten können."

Discover Global Network betreibt mehr als 44 Millionen Standorte mit Händlerakzeptanz und zwei Millionen Geldautomaten und -ausgabestellen in mehr als 190 Ländern und Territorien. Diners Club International besteht aus Discover, Diners Club International, PULSE sowie verbundenen Netzwerken. Dazu gehören ebenfalls Netzwerkbeziehungen mit Partnern auf der ganzen Welt in Brasilien, China, Indien, Japan, dem Mittleren Osten, Nigeria, Puerto Rico, Serbien, Südkorea, Vietnam, Taiwan, Mexiko und ganz Europa.

Das Bcard National Card Scheme von Borica AD wird seit 2016 betrieben und läuft getrennt und unabhängig von Boricas Kartenzahlungsabwickler.

Alle Anbieter von Zahlungsdiensten in Bulgarien sind Mitglied des Bcard-Programms. Bcard, eine landesweit genutzt bulgarische Zahlungskarte, wird an allen entsprechenden Standorten (ATM/POS) in Bulgarien akzeptiert. Der Hauptzweck des Programms besteht in der Migration von Bargeld und Handelspapieren in digitale Kanäle durch die Entwicklung neuer elektronischer Dienste im öffentlichen und privaten Sektor in Bulgarien. Die Positionierung des breiten Spektrums von Produkten im Rahmen des Programms über neue, lokale Geschäfts- und Preismodelle wird voraussichtlich einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft des Landes haben und die Zahlungsmethoden in Bulgarien radikal verändern.

