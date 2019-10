Boris Johnson: Abkommen erlaubt uns 'echten Brexit'

LONDON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson sieht durch das neue Brexit-Abkommen die Chance für einen klaren Bruch mit der EU gekommen. Das machte Johnson bei einer Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel am Donnerstag deutlich. Für Großbritannien bedeute der Deal, dass das Land einen "echten Brexit" vollziehen könne. "Das bedeutet, dass das Vereinigte Königreich (die EU) am 31. Oktober vollständig und ganz verlässt", sagte Johnson. Großbritannien könne künftig Handelsabkommen rund um die Welt abschließen und alleine Entscheidungen über seine Gesetze, Grenzen und sein Geld treffen. Allerdings steht die Zustimmung des britischen Unterhauses auf der Kippe, weil die nordirische Partei DUP den Deal ablehnen will./cmy/DP/stw