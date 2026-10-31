Borregaard ASA Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Borregaard ASA Un hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 199,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 178,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net